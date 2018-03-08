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女性創業指數調查　台灣排名亞太第8　歸因於這個

記者顏真真／台北報導2018/03/08 10:15
▲萬事達卡公布2018年最新女性創業指數，台灣在亞太排名第8，創業環境友善是主因。（圖／NOWnews資料照）
▲萬事達卡公布2018年最新女性創業指數，台灣在亞太排名第8，創業環境友善是主因。（圖／NOWnews資料照）

萬事達卡公布2018年最新「女性創業指數」報告指出，台灣整體創業指數為63.6，在全球57個市場中，排名第26名，在亞太區名列第8，較2017年上升1名，而紐西蘭（74.2）以友善的女性創業環境，蟬聯全球整體指數的榜首，瑞典（71.3）和加拿大（70.9）則位居第2及第3名，今年美國（70.8）降至第4名，跌出全球前三名榜外。

萬事達卡主要是研究全球57個市場的女性創業現況，以各國「女性進步程度」、「女性教育與金融背景」和「女性創業環境」等3大構成要素進行分析。台灣整體創業指數（63.6）在全球57個市場中，排名第26名，與2017年該指數研究全球54個市場的第27 名（63.6）相比，台灣表現持平。

萬事達卡也分析該指數的3大構成要素，台灣今年在全球57個市場中「女性創業環境」項目排名第13名（76.3），較去年研究54個市場的第14名（76.1）上升1位，且今年在亞太區排名第5與去年相同，今年則僅次於紐西蘭、新加坡、香港和澳洲。

若以「女性進步程度」來看，台灣今年在全球排名第42名（47.9），較去年的第40名（47.3）下降2名，亞太區則排名第9，較去年成長1名。至於「女性教育與金融背景」項目，台灣（77.1）今年在全球排名第21名，與去年名次相同（77.5），變化不大，亞太區排名也維持去年第9名。 

就大中華區表現觀察，香港在今年「女性創業指數」排名全球第16名（65.8），較去年的第17名（65.1）上升1名，亞太區今年則是排名第6，和去年排名相同。台灣則由去年亞太排名第9上升至第8。2018年中國大陸排名第29名（62.5），從去年研究全球54個市場的第31名（61.3）上升2名，亞太區排名今年則是排名第9，較去年第10名小幅上升1名。

雖然今年萬事達卡報告顯示，整體女性創業家在高度開發的經濟體仍有較好的表現，與新興市場相比，已開發市場的女性企業家較有機會獲得資本、金融服務和學術課程等資源和機會，不過，迦納（46.4%）、烏干達（33.8%）及越南（31.3%）等新興市場的女性創業比例較許多已開發市場更高，顯示創業行為與市場經濟發展並無絕對關係，即使在缺乏金融資本及社會資源的環境下，這些女性企業家仍為了求生存而創業。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，從萬事達卡「女性創業指數」分析報告可看到，台灣在「女性創業環境」類別表現亮眼，全球排名第13，顯示台灣女性在創業上從社會觀感、政策到法規都相對友善。不過，性別偏見仍是全球女性企業家所面臨最大的挑戰，希望藉此調查可以喚起各界注意，提供女性創業家從金融到教育等各個層面的支持，讓女性在實現自我成就上更能夠盡情揮灑。


 

關鍵字萬事達卡女性創業指數金融經濟亞太教育
聯電啟動庫藏股機制　股價飆衝漲停女性職場調查　近半新手媽晉升不易

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