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東陽前2月營收創同期新高 搭中國新能源車趨勢業績看

鉅亨網2018/03/08 09:57
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汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收達 17.53 億元，由於工作天數少，月減 21.18%、年減 6.56%；前 2 月合併營收 39.77 億元，年增 4.54%，仍創歷年同期新高，展望後市，東陽強調，塑膠部品是未來汽車零件輕量化發展重點，隨著電動車成趨勢，中國積極發展新能源車，趨勢可望帶動未來業績成長。

東陽 OEM 事業 2 月合併營收 6.68 億元，年增 7%，前 2 月合併營收 15.77 億元，年增 24%，雙創同期新高，在 OEM 淡季期間表現優於預期，顯示汽車輕量化趨勢加上中國積極發展新能源車，有助拉升業績。

目前東陽已針對 OEM 事業體已設立台灣和廣州研發中心，全力開發兩岸和全球汽車內外裝新部品。

而 AM 事業 2 月營收 10.85 億元，年減 13.13%，前 2 月自結累計合併營收 24 億元，年減 5%，後續可望見到美國 AM 經銷商拉貨力道轉強，東陽說明，今年 AM 重點在擴建的生產線順利量產加上製程改善，屆時將提高品質並降低成本，同時發揮多樣少量彈性生產的優勢。

另一方面，東陽正加快新產品上市時程，看好將提高 AM 市場業績。

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