17年創多項紀錄 鈴木一朗續拚大聯盟

（中央社記者黃巧雯台北8日綜合報導）44歲的日籍球星鈴木一朗與美國職棒大聯盟前東家西雅圖水手隊簽一年約，將展開他在大聯盟第18個球季，而他過去在大聯盟曾創下單季最多安打、連10年200安紀錄。

鈴木一朗2001年從日職轉戰大聯盟，當時就是加盟水手隊，2012年季中被交易至紐約洋基隊，2015年轉而加入邁阿密馬林魚隊，他在大聯盟待17年球季，加上先前在日職的成績，在美、日職歷史上留下不少紀錄。

鈴木一朗2001年剛加入水手隊，單季就敲出242支安打，包括8發全壘打，貢獻69分打點，打擊率高達3成50，並創下美國職棒新人單季最多安打紀錄，當年包辦美國聯盟新人王、打擊王、安打王、年度MVP等獎項，開啟鈴木一朗傳奇。