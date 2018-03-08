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中央社

南韓特使赴美 將會晤國安顧問麥馬斯特

中央社2018/03/08 10:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾/華盛頓8日綜合外電報導）南韓和美國官員表示，兩名南韓特使今天將前往美國與國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）和其他官員會面，討論本週與北韓領導人金正恩會談一事。

路透社報導，南韓政府一名不具名官員今天表示，青瓦台國家安保室室長鄭義溶和國家情報院（NIS）院長徐薰也會與其他部門首長進行商討，稍後可能會與美國總統川普或副總統彭斯（Mike Pence）會面。

這名官員表示，鄭義溶本週完成訪問北韓的任務後不久，即與麥馬斯特通電話。

預期南韓特使會向美國官員簡報北韓與華府未來可能會談的立場，以及若北韓政府安全獲得保障，有意願停止核測試。

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）昨天被問到對於與北韓交流有什麼看法時，他在五角大廈告訴記者：「顯然我們對這時有點進展持謹慎樂觀態度。」

他說：「但我們之前就很樂觀了，所以我們將必須觀察各個動作，看他們是否言行一致。」

去年北韓的核子和飛彈計畫使緊張局勢升高到多年來最高點。平壤當局追求核武計畫，漠視聯合國安全理事會（U.N. Security Council）決議，金正恩和川普則相互叫囂挑釁。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1070308

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