黨產會：辜家涉隱匿毀損檔案 最快9日移送

（中央社記者顧荃台北8日電）不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，辜家涉隱匿、毀損中華民國婦女聯合會的檔案資料，這件事不容再拖，最快明天、最慢下週，就會將辜家移送檢方調查。

黨產會認定婦聯會為中國國民黨附隨組織後展開調查，發現婦聯會僅保存近10年的資料、過去的財務紀錄，如勞軍捐紀錄等不知去向，為查婦聯會民國95年前的財務資料及勞軍捐資料去向，已約談前婦聯會主任委員辜嚴倬雲的女兒辜懷如等人。

施錦芳上午告訴中央社記者，5日黨產會前往婦聯會調查，搬回約5箱工作紀錄等檔案，但沒發現帳冊或勞軍捐等過去資料；6日約談辜家員工，證實搬到辜家的資料都被碎掉。