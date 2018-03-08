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到底是買還是賣？雷諾、日產、三菱合併問題重重

鉅亨網2018/03/08 10:15
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《路透》報導，雷諾汽車 Renault (RNSDF-US) 與合作夥伴日產汽車 Nissan (7201-JP) 正討論計劃進一步合作，由 Nissan 收購由法國政府擁有的 15% 雷諾控股股權。

雷諾股價週三 (7 日) 上漲 5.89% 來到 119.28 美元。

雷諾股價日線趨勢圖

據了解，雙方與法國政府進行著三方會談 - 由雷諾 - 日產老闆 Carlos Ghosn 主持 - 希望將股份轉移日產汽車，使其擁有雷諾控制權。然而，目前處在較多障礙，如政治敏感問題等，使交易尚未獲得法國政府批准。

對此，雷諾 - 日產發言人 Jonathan Adashek 及法國政府都完全否認此事宜。

消息人士透露，雷諾由法國巴黎銀行 BNP Paribas 協助，而日產則由野村 Nomura 協助此股權出售案。Ghosn 最終的目標是希望雷諾、日產、及三菱汽車 (7211-JP) 共同由荷蘭基金控股，最後使 3 間公司合併。

以交叉持股為基礎的雷諾 - 日產聯盟自 1999 年成立以來一直在揣測合併的方案，然而，雷諾最大股東 - 法國政府 - 也一直反對此議題。雷諾 - 日產也是依銷售額算，全球最大的汽車企業。

雷諾持有 43.4% 的日產汽車股份，日產持有 15% 的雷諾股份，及 34% 三菱股份。

報導指出，法國總統馬克宏 Emmanuel Macron 政府近期已向 Ghosn 點頭，提出在維護法國權益情況下出售股權。然而，馬克宏近期也因讓法國火車 TGV 製造商 Alstom (ALSMY-US) 落入外人手中而受波及。法國仍擔心總部如設國外，會對技術、工業職缺和稅收收入造成影響。

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