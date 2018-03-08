大谷翔平首迎戰被三振 克蕭：祝他好運

（中央社亞利桑那州坦佩7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）今天首度迎戰洛杉磯天使的日籍「二刀流」球星大谷翔平，照樣老神在在。

知名體育頻道ESPN網站報導，事實上，大谷翔平最終選擇加盟天使而不是道奇或其他球隊後，克蕭是少數反應平淡的人之一。

克蕭今天被記者問到面對大谷翔平是否感到興奮時說：「我現在不太在乎了。他沒選擇我們（道奇），那就祝他好運。」

大谷翔平今天在亞利桑那州坦佩（Tempe）春訓熱身賽擔任天使指定打擊，並且上了一課，體會到昔日許多大咖與克蕭交手後，不得不承認他有多強。