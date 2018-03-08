日媒警告：中美關係 台灣問題比貿易戰更險峻

美國與中國實現邦交正常化，與台灣斷交是在 1979 年。自那以來，美國沿襲大陸和台灣屬於一個國家的「一中」原則，一直控制與台灣人員的交流。

文章指出，在川普提及鋼鐵和鋁的進口限制的前一天、即 2 月 28 日，美國參議院全體一致表決通過推動每美台高官互訪等的《台灣旅行法》。1 月 9 日已在眾議院通過，在川普簽署之後即可生效。

日本經濟新聞華盛頓支局長小竹洋之 3 月 8 日撰文警告，如果世界第 1 和第 2 大經濟體 (美國和中國) 展開貿易戰，將非常危險。但更令人擔心的是，圍繞台灣問題的緊張局勢的再次升溫。

美國國會的《台灣旅行法》有可能打破平衡。台灣總統府發佈了深深表示感謝的聲明，但中國外交部發言人華春瑩則譴責「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方對此強烈不滿和堅決反對」。

問題在於川普是否會簽署。文章指出，中國通過強化海洋戰略、推動廣域經濟圈「一帶一路」構想等，正在試圖改變現有的國際秩序，美國對中國的警惕感正在加強，川普與美國國會保持一致步調，借此施加壓力這種猜測也浮出水面。

川普在就任總統之前，就和台灣總統蔡英文進行了電話溝通，並公開了會談的事實，招致爭議。之後由於為推動中國在阻止北韓核開發和消除貿易不均衡方面提供協助，堅持了「一個中國」原則。

但川普最近已開始提升壓力和牽制的水準。川普支持日本首相安倍晉三推動的「印度太平洋戰略」，暗示重返跨太平洋夥伴關係協定 (TPP)，正在啟動各種貿易制裁。文章說，不排除川普很可能把「一中」原則也當作交易籌碼，迫使中國做出讓步。

這讓中國感到不耐。文章引述中國大陸的知情人士表示，對於堅持台獨傾向的民主進步黨和蔡英文總統，大陸日趨感到不滿。在軍方相關人士中，甚至流露出應武力統一的強硬言論。如果川普倒向台灣，有可能演變為火上澆油的結果。

在習近平提出的核心利益之中，「一個中國」原則是絕對不能讓步的最後的底線。中國英文報紙《中國日報》警告，《台灣旅行法》的通過將帶來極為嚴重的關係緊張。

「修昔底德陷阱」指的是新舊大國的衝突難以避免。在川普和習近平身上感受到這種危險的美國哈佛大學教授格雷厄姆 ‧ 艾利森 (Graham Allison) 也擔憂台灣問題成為導火線。

小竹洋之在文章中說，川普最優先考量的是避免中美衝突、拒絕簽字的可能性仍然存在。但川普有不顧力爭實現巴勒斯坦和以色列「2 國共存」的傳統，承認耶路撒冷是以色列首都的前科，中美關係專家並不樂觀。