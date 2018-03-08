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全球女性職場調查　近半新手媽媽返回工作崗位晉升受忽視

記者顏真真／台北報導2018/03/08 11:02
▲根據資誠聯合會計師事務所最新公布的「2018全球女性職場調查報告」指出，有42%的女性對於組織新家庭可能影響其職涯而感到緊張，並有48%的新手媽媽在返回工作崗位後，在晉升和特別專案上受到忽視（圖／台南市議會提供，2018.03.07）
▲根據資誠聯合會計師事務所最新公布的「2018全球女性職場調查報告」指出，有42%的女性對於組織新家庭可能影響其職涯而感到緊張，並有48%的新手媽媽在返回工作崗位後，在晉升和特別專案上受到忽視（圖／台南市議會提供，2018.03.07）

資誠聯合會計師事務在今（8）日國際婦女節全球同步公布「2018全球女性職場調查報告」結果指出，有82%的女性對於實現職業願望的能力充滿信心，73%的女性正積極尋求職業發展的機會，但也有45%的女性認為多元化包括性別、種族、年齡、性取向等，可能成為職業發展障礙，有42%的女性對於組織新家庭可能影響其職涯而感到緊張，更有48%的新手媽媽在返回工作崗位後，在晉升和特別專案上受到忽視。

這項調查的受訪者來自全球61國共3627位來自27個產業的女性專業工作者，受訪者年齡分布在28歲到40歲之間，目的在於了解她們的職業生涯經驗，以及對於多元化的期望。

根據調查結果顯示，97%的女性都表示喜歡工作，有95%的女性認為能夠靈活地平衡職業生涯需求和個人家庭生活對她們來說很重要，而攀向職業生涯的頂峰，對75%的女性來說非常重要，並有82%的女性對自己實現職業願望的能力充滿信心。

也有越來越多的女性了解到她們需要提倡自己，超過半數的女性主動向雇主提出晉升、加薪和提升職業經驗的要求，在過去的兩年中，有41%的女性晉升，63%的女性向雇主提出晉升的要求。而在過去兩年中，53%和52%的女性被交付高可見度的工作或彈性工作，其中的91%和86%曾就這些機會進行過談判。

值得注意的是，雖然有82%的女性對於實現職業願望的能力充滿信心，73%的女性正積極尋求職業發展的機會，但調查結果也發現，有42%的女性對於組織新家庭可能影響其職涯而感到緊張，48%的新手媽媽在返回工作崗位後，在晉升和特別專案上受到忽視。

另外，也有38%的女性認為，自己運用「工作及生活平衡和靈活性計畫」，在其職場將產生職涯上的負面影響，並有45%的女性認為多元化可能成為職業發展的障礙，只有51%的女性認為自己的雇主在改善性別多元性方面做得足夠。

也有58%的女性認為雇主可以採取的關鍵步驟是提高透明度，這意味著要讓員工清楚地了解勞資雙方對於「就業方程式」的期望，包括關於職涯發展和成功的資訊，以及與員工就其立場及期望進行公開對話。

資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛表示，女性是充滿信心的、具有雄心壯志的，並積極追求自己的職業目標，領導者應該把重點放在創造環境，讓男性和女性可以進行公開對話，並且很明確地知道需要什麼進展。這對每個人都有好處，並會帶來更好的結果。

然而，林瓊瀛認為，這種更大的透明度只是拼圖的一部分，需要更多的行動來驅動變革，它必須齊頭並進，努力減輕傳統的偏見和性別刻板印象，讓世界各地的職場更加進步、員工在其職業發展上能更成功。

關鍵字資誠新手媽媽女性職場國際婦女節職業員工
女性創業指數　台灣亞太排名第8終止連2漲　下周汽油估降0.1元

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