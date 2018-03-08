「雙北一盤局」　鄭麗君聯手蘇貞昌出戰？

傳出南部大老評估，選戰策略絕對是「雙北一盤局」，如果蘇貞昌銜命應戰新北市，台北市搭配具有年輕、科技和女性選票魅力的漂亮寶貝鄭麗君，由電火球、漂亮寶貝雙北雙強打，自然破解柯文哲 5% 外溢效應，緊箍綠色選票拿下雙北，紥根 2020 的前哨戰，若民進黨無法在台北市徴召強棒出擊，柯 P 外溢效應恐怕不止 5%，可能殃及 2020 總統大選，坐大朱家軍，挖肉養虎。

外傳有南部大老積極遊說文化部長鄭麗君挑戰現任台北市長柯文哲，並使用「雙北一盤局」選戰策略，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰新北市，兩人聯手預估可破解柯 P 的 5％ 外溢效應，緊箍綠色選票拿下雙北。對此，表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今（8）日不滿說，放話要有創意一點，這都是老梗，選舉不要搞得這麼墮落，不要隨便唬弄，隨便丟一個人，就想選市長。

對此，姚文智說，「南部大老也不知道是誰，報導的記者也不知道是誰，有必要回應嗎？」

姚文智表示，「放話要有創意一點，也是老梗，都是不知名的人和記者，選舉不要搞的這麼墮落，要選台北市長要準備啦，大家看一下我的廣告，我們準備多久，不要隨便唬弄，隨便丟一個人就想選市長。」

姚文智指出，「不客氣的講，要選的通通站出來，一起進行黨內協調機制，就是初選，相信黨內人才濟濟，都比柯文哲好，大家不要以為選市長這麼簡單，隨便點一個人都可以選，他對台北市都能了解、都能做好嗎？這對市民也很不公平吧，這從地底下冒出來的消息，太無聊了吧，真的太無聊。」

姚文智強調，「現任中生代吳秉叡正在努力中，本周六我會參加他的造勢活動，吳秉叡加油，相信他也準備很久，先讓吳秉叡努力，至於未來怎樣會，大家共同協調確定。」

姚文智最後說，他也準備非常久，最近他的民調一直上升，台北市三足鼎立的局勢很快就會明朗，會全力以赴。