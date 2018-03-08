NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈交通號誌成謎題　南屯警花寓教於樂微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

「雙北一盤局」　鄭麗君聯手蘇貞昌出戰？

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/08 10:41
▲傳出南部大老評估，選戰策略絕對是「雙北一盤局」，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰新北市，台北市由文化部長鄭麗君出馬，自然破解柯文哲 5% 外溢效應。（圖／NOWnews 資料照）
▲傳出南部大老評估，選戰策略絕對是「雙北一盤局」，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰新北市，台北市由文化部長鄭麗君出馬，自然破解柯文哲 5% 外溢效應。（圖／NOWnews 資料照）

外傳有南部大老積極遊說文化部長鄭麗君挑戰現任台北市長柯文哲，並使用「雙北一盤局」選戰策略，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰新北市，兩人聯手預估可破解柯 P 的 5％ 外溢效應，緊箍綠色選票拿下雙北。對此，表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今（8）日不滿說，放話要有創意一點，這都是老梗，選舉不要搞得這麼墮落，不要隨便唬弄，隨便丟一個人，就想選市長。

傳出南部大老評估，選戰策略絕對是「雙北一盤局」，如果蘇貞昌銜命應戰新北市，台北市搭配具有年輕、科技和女性選票魅力的漂亮寶貝鄭麗君，由電火球、漂亮寶貝雙北雙強打，自然破解柯文哲 5% 外溢效應，緊箍綠色選票拿下雙北，紥根 2020 的前哨戰，若民進黨無法在台北市徴召強棒出擊，柯 P 外溢效應恐怕不止 5%，可能殃及 2020 總統大選，坐大朱家軍，挖肉養虎。

對此，姚文智說，「南部大老也不知道是誰，報導的記者也不知道是誰，有必要回應嗎？」

姚文智表示，「放話要有創意一點，也是老梗，都是不知名的人和記者，選舉不要搞的這麼墮落，要選台北市長要準備啦，大家看一下我的廣告，我們準備多久，不要隨便唬弄，隨便丟一個人就想選市長。」

姚文智指出，「不客氣的講，要選的通通站出來，一起進行黨內協調機制，就是初選，相信黨內人才濟濟，都比柯文哲好，大家不要以為選市長這麼簡單，隨便點一個人都可以選，他對台北市都能了解、都能做好嗎？這對市民也很不公平吧，這從地底下冒出來的消息，太無聊了吧，真的太無聊。」

姚文智強調，「現任中生代吳秉叡正在努力中，本周六我會參加他的造勢活動，吳秉叡加油，相信他也準備很久，先讓吳秉叡努力，至於未來怎樣會，大家共同協調確定。」

姚文智最後說，他也準備非常久，最近他的民調一直上升，台北市三足鼎立的局勢很快就會明朗，會全力以赴。

關鍵字蘇貞昌鄭麗君柯文哲姚文智吳秉叡
丁守中新武器　聊天ＡＩ回應無俚頭溝通軍人年改　陳建仁邀綠委入府

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan