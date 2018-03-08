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康友-KY連3年賺1股本 2月營收創同期高

鉅亨網2018/03/08 10:27
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輸液暨疫苗廠康友 - KY(6452-TW) 公布去年財報，儘管受到人民幣貶值不利因素影響，營收成長動能受到壓抑，但是獲利仍穩健，全年 EPS 為 12.71 元，連續 3 年賺進 1 股本以上。另外康友 - KY 也公布 2 月營收為 3.51 億元，月減率 3%，年增率 17%，創歷史同期新高。

康友 - KY 去年營收 43.04 億元，年減率 0.7%，營業毛利 16.99 億元，年減率 2.5%，毛利率 40%，與 2016 年約持平，營業利益 10.67 億元，年減率 3.6%，稅前盈餘 11.16 億元，年增率 2.6%，稅後純益 9.36 億元，年增率 3.4%，每股稅後純益 12.71 元，較 2016 年的 12.11 元微幅成長。

展望今年，康友 - KY 表示，中國輸液市場洗牌戰開始，產能規模在 1 億瓶以下的廠商陸續出局，公司則是與當地藥廠合作，使用哈爾濱獸醫研究所配方進行藥證申請，藥證進度可望提前，第 2 季進入試產階段，藥證將同步取得。

康友 - KY 表示，新產線擴產採階段式認證，去年 2 條塑瓶及 2 條軟袋輸液產線陸續完成認證並正式投產銷售，今年還有 2 條塑瓶線也將認證完成，預估全年產能可望達到 7.3 億瓶。

另一個引擎則是印尼禽流感疫苗，康友 - KY 表示，目前已完成廠房主體及綜合辦公樓等附屬建築的土建工程，後續安裝及裝修工程已陸續展開，產品研發註冊工作亦同步推進，預計第 2 季完成整體驗收，第 3 季開始試生產並進行銷售。

康友 - KY 今年 2 月營收為 3.51 億元，公司表示，由於今年冬季中國北部及中部地區氣候寒冷，加上流感疫情嚴重，輸液需求大增，推升營收成長。

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