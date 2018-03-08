鼓勵企業進用銀髮人力 銀髮中心將辦座談

（中央社記者余曉涵台北8日電）為提升國內勞動參與率並鼓勵企業進用銀髮人力，勞動部發展署台北分署銀髮中心將舉辦雇主座談會，邀請宇恒法律事務所所長沈以軒，演講創造企業獨一無二的新藍海策略。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心今天發出新聞稿表示，12日將舉辦雇主座談會，邀請律師沈以軒，專題演講創造企業獨一無二的新藍海策略。

銀髮中心表示，沈以軒將以豐富的經驗，提供產業轉型新思維，希望協助企業突破經營困境與瓶頸，以新藍海用人策略穩健公司體質，再造台灣企業新價值。