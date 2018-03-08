鼓勵企業進用銀髮人力 銀髮中心將辦座談

（中央社記者余曉涵台北8日電）為提升國內勞動參與率並鼓勵企業進用銀髮人力，勞動部發展署台北分署銀髮中心將舉辦雇主座談會，邀請宇恒法律事務所所長沈以軒，演講創造企業獨一無二的新藍海策略。
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心今天發出新聞稿表示，12日將舉辦雇主座談會，邀請律師沈以軒，專題演講創造企業獨一無二的新藍海策略。
銀髮中心表示，沈以軒將以豐富的經驗，提供產業轉型新思維，希望協助企業突破經營困境與瓶頸，以新藍海用人策略穩健公司體質，再造台灣企業新價值。
銀髮人才資源中心主任余璦君說，銀髮中心從103年成立以來，積極整合銀髮就業相關資源，不只協助銀髮族求職，更為雇主提供多項服務，包括免費協助招募徵才、運用中高齡企業服務團進行企業健診、申請中高齡職務再設計補助，及開辦企業躍升培訓研習課程等。
銀髮中心說，受全球化影響，產業結構轉變，加上高齡社會來臨，銀髮族是未來重要的人力資源，許多雇主開始改變傳統的用人觀念，主動向銀髮中心提出人力需求，尤其銀髮族的忠誠度與穩定度高，處事圓融且深具責任感的特質更是企業亟欲招攬主因。
銀髮中心表示，希望透過雇主座談會讓沈以軒分享實務經驗與知識，提供企業掌握全球化前瞻趨勢，加強內部管理效能，並在現有資源下找出企業發展最大值的經營策略。（編輯：施燕飛/管中維）1070308