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記憶體市況健康+高現金殖利率 威剛股價攻上月線

鉅亨網2018/03/08 10:39
鉅亨網 / NOWnews
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記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 去年財報雖尚未公布，但自結每股稅前盈餘 10.7 元，經營團隊擬向董事會提議，去年獲利每股擬配 6 元現金股利，殖利率 8.38%；由於記憶體市況仍健康，威剛預期 3 月營運可望回歸常態；在基本面加上高殖利率題材，今 (8) 日股價大漲逾 4%，一舉攻上 5 日線及月線、季線之上。

威剛公布 2 月合併營收 20.61 億元，月減 21.98%，年減 23.71%，累計前 2 月合併營收 47.01 億元，年減 9.74%；受農曆春節假期及 2 月工作天數較少影響，2 月合併營收下滑，產品營收比重與 1 月相當，DRAM 產品營收貢獻逾 50% 達 53.9%，非 DRAM 產品營收貢獻為 46.1%。

展望第 1 季，威剛認為，DRAM 市況將持續穩健樂觀，NAND Flash 雖然面臨需求淡季，價格壓力較大，但長期而言應用面仍將繼續成長，預期隨著工作天數恢復正常後，3 月營運可望回歸常態。

威剛股價從去年 10 月間的 93.8 元高點下滑，農曆年前一度下探至 66.3 元，之後沿著 5 日線及月線整理，今日以 73.5 元開高，一度拉升至 74.7 元，盤中漲幅逾 4%。

DRAM 族群包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW) 等股今日也是齊漲表現。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：威剛國泰 77 購 01 (733119-TW)、威剛永豐 76 購 01 (733594-TW)、威剛元富 76 購 01 (733862-TW) 等。

威剛相關權證。 資料來源：鉅亨網整理
威剛相關權證。 資料來源：鉅亨網整理
 

 

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