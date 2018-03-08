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富邦人壽UBA再掀籃球熱潮　力挺球員站上夢想舞台

記者林雁茹／綜合報導2018/03/08 11:33
▲富邦人壽UBA冠軍決賽 3/24、25小巨蛋點燃戰火。（圖／資料照片）
▲富邦人壽UBA冠軍決賽 3/24、25小巨蛋點燃戰火。（圖／資料照片）

106學年度富邦人壽UBA，於3月24~25日首次冠軍決戰臺北小巨蛋！開放索票後2小時內全數熱掃一空，冠軍日門票更是5分鐘內旋風索取完畢!富邦人壽攜手大專體總，全力要將國內學生籃球頂級賽事UBA推向Reach The Top。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，連續兩年富邦人壽冠名贊助UBA大專籃球運動聯賽，繼去年與大專體總攜手成功提升校園學子、一般民眾對富邦人壽UBA賽事關注度後，今年再與體總合力開創富邦人壽UBA新紀元:大專籃球聯賽開賽31年來，首次冠軍決賽於籃球殿堂小巨蛋熱力開戰。

富邦人壽UBA 於25日壓軸男子組冠軍決賽中，進場球迷憑票券更有機會將汽車、iPhoneX、PS4、GoPro Hero6等多樣豐富好禮帶回家，現場也邀請藝人魏如萱等現場火熱演出，富邦人壽與大專體總攜手，用心打造富邦UBA新文化。

出身台師大，現任SBL富邦勇士隊助理教練吳永仁表示，回想過去在UBA時期比賽，各種精彩瞬間馬上出現在腦海裡!他說：「過往我們大學時期沒有機會在夢想舞台-臺北小巨蛋出賽！今年在富邦人壽協助下，只要努力拚戰，夢想就會實現!對學生而言，這真的是一件非常幸福的事情，希望男女四強所有球員，盡情在小巨蛋享受比賽、展現活力。」

結合數位潮流，今年與大專體總更攜手推出國內學生籃球聯賽首支專屬賽事APP【UBA Score】，其中包含賽事直播、查看比賽成績、攻守紀錄、與play-by-play線上文字直播，讓球迷一機在手，即可零時差享受賽事熱力。

富邦人壽在國內籃球領域投入更是不遺餘力，且兼顧各年齡層發展廣度，除富邦人壽UBA賽事外，也舉辦包括「富邦勇士系季冠軍盃籃球賽」以及「不老勇士GO來盃」等，邀請更多國人參與投入、持續推廣籃球運動、帶動看球風氣，並引領國內籃球運動發展。

關鍵字富邦人壽uba籃球勇士隊
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