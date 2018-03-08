睽違10個月 1月製造業轉亮綠燈

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）受惠全球經濟復甦，睽違10個月後，107年1月整體製造業景氣燈號再度亮出代表景氣持平的綠燈，不過，台經院表示，受到全球貿易摩擦不確定等因素影響，判定景氣是否好轉言之過早。

台灣經濟研究院今天公布107年1月製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值由106年12月的11.27分，擴增至107年1月的13.96分，燈號轉為代表景氣持平的綠燈，為自106年3月以來再次出現綠燈，並結束連7個月黃藍燈的紀錄。

就107年1月景氣信號各主要組成項目觀察，有4個項目分數增加、1項減少，信號值增加2.69分，其中以需求面增加1.14分增幅最大，經營環境面增加1.10分次之，原物料投入面與成本面分別增加0.76分與0.10分，售價面減少0.41分。