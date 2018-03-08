睽違10個月 1月製造業轉亮綠燈

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）受惠全球經濟復甦，睽違10個月後，107年1月整體製造業景氣燈號再度亮出代表景氣持平的綠燈，不過，台經院表示，受到全球貿易摩擦不確定等因素影響，判定景氣是否好轉言之過早。
台灣經濟研究院今天公布107年1月製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值由106年12月的11.27分，擴增至107年1月的13.96分，燈號轉為代表景氣持平的綠燈，為自106年3月以來再次出現綠燈，並結束連7個月黃藍燈的紀錄。
就107年1月景氣信號各主要組成項目觀察，有4個項目分數增加、1項減少，信號值增加2.69分，其中以需求面增加1.14分增幅最大，經營環境面增加1.10分次之，原物料投入面與成本面分別增加0.76分與0.10分，售價面減少0.41分。
台經院表示，1月整體製造業景氣受惠於全球經濟復甦、國際原物料價格走強、比較基期偏低影響，推升1月國內製造業相關數據表現亮眼，外銷訂單與工業生產指數皆創歷年單月新高，加上股市大漲與廠商對未來景氣看法轉為樂觀，拉抬需求面與經營環境面動能。
同時，台經院也強調，雖然1月製造業景氣燈號轉為持平的綠燈，是自106年3月以來再次出現綠燈，但就此判斷未來製造業景氣表現是否轉好，似乎仍言之過早。
台經院指出，根據財政部最新公布的2月進出口數據觀察，主要還是受到春節所在月份不同的影響較大。若排除春節因素，累計今年前兩月出口金額創歷年同期新高，但成長率從16.1%下滑至7.3%，顯示在去年比較基期較高情況下，國內出口恐難維持去年兩位數成長，加上近期全球貿易摩擦不確定性因素再度升溫，未來製造業景氣表現仍需多加觀察。
製造業景氣燈號主要就民生、石化橡膠、金屬機械、電子電機、運輸等製造業產業的需求、經營環境、售價、成本以及原物料投入進行評分，依信號值，紅燈代表繁榮；黃紅燈代表揚升；綠燈代表持平；黃藍燈代表低迷；藍燈代表衰退。（編輯：鄭雪文）1070308