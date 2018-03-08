女性創業指數台灣亞太排名第8 名次前進一名

今 (8) 日為國際婦女節，萬事達卡公布今 (2018) 年最新「女性創業指數」報告，台灣整體創業指數在全球 57 個市場中，排名第 26 名，與去年持平，在亞太區則名列第 8，較去年前進一名，另友善女性創業環境國家中，以紐西蘭蟬聯冠居，其次為瑞典和加拿大。

女性創業指數報告，主要研究全球 57 個市場的女性創業現況，以各國女性進步程度、女性教育與金融背景和女性創業環境等 3 大構成要素進行分析。台灣整體創業指數（63.6）比去年持平，若以亞太區排名來看，今年台灣在 15 個亞太市場中排名第 8，較去年亞太區第 9 名上升 1 位。