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女性創業指數台灣亞太排名第8 名次前進一名

鉅亨網2018/03/08 10:48
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今 (8) 日為國際婦女節，萬事達卡公布今 (2018) 年最新「女性創業指數」報告，台灣整體創業指數在全球 57 個市場中，排名第 26 名，與去年持平，在亞太區則名列第 8，較去年前進一名，另友善女性創業環境國家中，以紐西蘭蟬聯冠居，其次為瑞典和加拿大。

女性創業指數報告，主要研究全球 57 個市場的女性創業現況，以各國女性進步程度、女性教育與金融背景和女性創業環境等 3 大構成要素進行分析。台灣整體創業指數（63.6）比去年持平，若以亞太區排名來看，今年台灣在 15 個亞太市場中排名第 8，較去年亞太區第 9 名上升 1 位。

若進一步分析細項，台灣今年在「女性創業環境」項目全球排名第 13 名，較去年上升 1 位，亞太區則排第 5；以「女性進步程度」來看，台灣今年在全球排名第 42 名下降 2 名，亞太區則排名第 9，年成長 1 名。

至於「女性教育與金融背景」項目，台灣今年在全球排名第 21 名，與去年名次相同變化不大，亞太區排名也維持去年第 9 名。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣在女性創業環境類別表現亮眼，全球排名第 13，顯示台灣女性在創業上從社會觀感、政策到法規都相對友善。不過，性別偏見仍是全球女性企業家所面臨最大的挑戰。

值得一提的是，萬事達卡報告顯示，整體女性創業家在高度開發的經濟體，仍有較好的表現，與新興市場相比，已開發市場的女性企業家，較有機會獲得資本、金融服務和學術課程等資源和機會。

2018年萬事達卡女性創業指數整體表現與全球排名。(資料來源：萬事達卡)
2018 年萬事達卡女性創業指數整體表現與全球排名。(資料來源：萬事達卡)
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