投行：百度、阿里巴巴、騰訊、京東 有望首批回歸A股

業內人士透露，支持新經濟企業上市計劃名單中，除了第一類已經在境外上市的，包括 BATJ 在內的大型企業。還有一類，是還沒有在境內外上市，但已經搭建了 VIE 架構的獨角獸企業，包括小米和滴滴出行。「還有一個是可以明確的，螞蟻金服不在其列，這次的政策並不支持金融類企業。」

《澎湃新聞》引述投行人士透露，監管層已在近日向相關券商傳達了資本市場助力中國新經濟政策的大方向，分別登陸美國股市和香港股市的「BATJ」(百度、阿里巴巴、騰訊、京東)4 大巨頭，是首批有望回歸 A 股的獨角獸。

該業內人士進一步表示，對於「獨角獸」企業如何通過 CDR 方式回歸 A 股，具體方案仍有待監管部門定奪，「目前還處於溝通階段」。對於投行業的從業人員來說，「大部分人應該都是還在摸索，畢竟之前也沒玩過，而且目前也沒有明確的政策或者法規出台，所以大家也都還在看。」

香港《文匯報》援引分析指出，過去大部分投資者常聽說的中概股回歸路徑，通常是現在美股或港股市場進行私有化，然後退市，拆除 VIE 結構，再重新來 A 股上市。

VIE 架構受不少境外上市企業或科技類「獨角獸」公司所採用，在這類企業中，上市實體註冊在境外，實際業務發生在境內，境外上市實體通過協議方式對境內的業務實體進行控制。目前，A 股市場並不允許企業以 VIE 架構直接上市。

相比這條傳統路徑，CDR 的模式或許更適用。CDR 即中國存託憑證，對那些已經在境外上市的公司來說，拿出一部分已經發行的股票，託管在當地銀行，然後由境內的存託行在 A 股市場發行憑證。

分析說，CDR 不改變上市公司主體結構，單純是在境外，這裡說的是相對於上市地的境外，也就是 A 股市場，發行存託憑證。相比私有化退市之後再來 A 股上市，最大的好處是不需要拆除 VIE 結構，這也就是為什麼大家都估計一旦成真，落實起來會很快。