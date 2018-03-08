全球年度郵輪盛會 台搶攻國際客源

（中央社記者黃兆平紐約7日專電）交通部觀光局與臺灣港務公司聯手參與在美佛羅里達州舉辦的全球最大年度郵輪盛會－國際郵輪展，以2018海灣旅遊年概念，強化與亞洲郵輪聯盟合作機會，搶攻郵輪旅遊市場。

年度國際郵輪展5日至8日在佛州羅德岱堡會議中心舉行。根據國際郵輪協會（CLIA）統計報告，2017年全球郵輪旅客數量達2580萬人次，亞洲旅客人數持續成長，從2016年的9.2%增至2017年的10.9%，與歐洲（11.5%）、地中海（15.5%）等熱門景點差距不遠。

其中，亞洲地區郵輪旅客成長速度在上個年度高達23%，居全球之冠，預估到2030年將增加到1100萬人次。而台灣在亞洲遊輪旅客數量成長快速，2017年占比達到7.6%，居亞洲第二。