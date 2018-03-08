全球年度郵輪盛會 台搶攻國際客源

（中央社記者黃兆平紐約7日專電）交通部觀光局與臺灣港務公司聯手參與在美佛羅里達州舉辦的全球最大年度郵輪盛會－國際郵輪展，以2018海灣旅遊年概念，強化與亞洲郵輪聯盟合作機會，搶攻郵輪旅遊市場。
年度國際郵輪展5日至8日在佛州羅德岱堡會議中心舉行。根據國際郵輪協會（CLIA）統計報告，2017年全球郵輪旅客數量達2580萬人次，亞洲旅客人數持續成長，從2016年的9.2%增至2017年的10.9%，與歐洲（11.5%）、地中海（15.5%）等熱門景點差距不遠。
其中，亞洲地區郵輪旅客成長速度在上個年度高達23%，居全球之冠，預估到2030年將增加到1100萬人次。而台灣在亞洲遊輪旅客數量成長快速，2017年占比達到7.6%，居亞洲第二。
觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思指出，郵輪觀光業特別重視國際合作，觀光局2014年和香港旅遊發展局成立亞洲郵輪聯盟（ACC）後，陸續爭取菲律賓、海南、廈門及韓國加入。2017年更順利開通高雄－香港－菲律賓的新航線，帶入近兩萬人次旅客，期待透過郵輪觀光與更多新南向國家合作，爭取更多國際郵輪彎靠台灣。
觀光局今年和臺灣港務公司合作在國際郵輪展中設立台灣館，呈現2018海灣旅遊年概念，提供茶道、書法體驗及台灣民謠音樂表演，展現台灣不同港口城市多元人文樣貌，凸顯台灣在亞洲郵輪航線絕佳地理位置。同時舉辦亞洲郵輪聯盟推廣酒會，吸引滿場買家，爭取更多國際合作與曝光機會，深耕郵輪市場。（編輯：屈享平）1070308