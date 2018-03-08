雪霸降雪量創新高 保育志工雪季暖人心

鍾銘山指出，今年初寒流來襲，攀登雪山的重要基地三六九山莊，屋頂太陽能板遭積雪覆蓋，山屋內LED燈無電可用，當時駐守於山莊的吳峻德和鄭朝雄2名志工，爬上屋頂清除積雪，讓三六九山莊恢復供電。

雪霸國家公園管理處長鍾銘山表示，今年雪霸處將「雪季管制期」調整為「雪季服務期」，開放準備充足的山友申請入山，更彰顯雪霸保育志工所提供貼心與廣泛的登山服務。

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）雪霸國家公園管理處今天指出，今年降雪量是雪霸園區近年來最高，導致雪季登山困難度提升，還好有保育志工於山區提供最新雪況和路況，降低登山風險，讓山友感到「揪甘心」。

此外，保育志工也前往水源區清除異物，確保山屋供水無虞，並於黑森林與主稜下翠池步道上協助設置指示牌；2月初大雪過後，還有山友不慎於圈谷滑落導致臉部挫傷，也是保育志工協助包紮，讓受傷的山友得以平安下山。

鍾銘山指出，今年雪季降雪量是雪霸園區近期來最高的一年，圈谷積雪幾乎達1公尺，積雪太厚加上路面結冰，導致登山困難度增加，保育志工適時提供山區最新狀況，讓山友入山前可收集完整資訊，做好雪攀準備與風險評估，降低雪季登山風險，可說是雪霸山區最溫暖的雙手。（編輯：張芷瑄）1070308