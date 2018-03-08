NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈交通號誌成謎題　南屯警花寓教於樂微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

雪霸降雪量創新高 保育志工雪季暖人心

中央社2018/03/08 10:48
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）雪霸國家公園管理處今天指出，今年降雪量是雪霸園區近年來最高，導致雪季登山困難度提升，還好有保育志工於山區提供最新雪況和路況，降低登山風險，讓山友感到「揪甘心」。

雪霸國家公園管理處長鍾銘山表示，今年雪霸處將「雪季管制期」調整為「雪季服務期」，開放準備充足的山友申請入山，更彰顯雪霸保育志工所提供貼心與廣泛的登山服務。

鍾銘山指出，今年初寒流來襲，攀登雪山的重要基地三六九山莊，屋頂太陽能板遭積雪覆蓋，山屋內LED燈無電可用，當時駐守於山莊的吳峻德和鄭朝雄2名志工，爬上屋頂清除積雪，讓三六九山莊恢復供電。

此外，保育志工也前往水源區清除異物，確保山屋供水無虞，並於黑森林與主稜下翠池步道上協助設置指示牌；2月初大雪過後，還有山友不慎於圈谷滑落導致臉部挫傷，也是保育志工協助包紮，讓受傷的山友得以平安下山。

鍾銘山指出，今年雪季降雪量是雪霸園區近期來最高的一年，圈谷積雪幾乎達1公尺，積雪太厚加上路面結冰，導致登山困難度增加，保育志工適時提供山區最新狀況，讓山友入山前可收集完整資訊，做好雪攀準備與風險評估，降低雪季登山風險，可說是雪霸山區最溫暖的雙手。（編輯：張芷瑄）1070308

全球年度郵輪盛會 台搶攻國際客電子發票證明聯印優惠 民眾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan