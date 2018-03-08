蔡適應：軍改樓地板38990元 沒問題

（中央社記者陳俊華台北8日電）民主進步黨立委蔡適應今天說，台灣軍隊從徵兵制走向募兵制，軍人年金改革應該從「讓募兵制能成功」的角度來看，必須有誘因；樓地板設為新台幣38990元，他認為沒什麼問題。

副總統陳建仁預定今天下午邀立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會的民進黨立法委員溝通軍人年改議題。

蔡適應上午接受蔻蔻早餐廣播節目專訪，主持人周玉蔻問，民進黨立委是否有人反對將軍人年改樓地板設為新台幣3萬8990元？

蔡適應說，據他了解，行政、立法部門針對軍改討論過2到3次，每次他都有參與，原則上有幾個共識，軍人年改要跟公教脫鉤。至於樓地板部分，「我覺得還好」，38990元版本是以少尉一級的最低門檻來看，「過的機率很高，沒什麼問題」、「38990沒有討論必要，共識滿高的」。