影音／陳冲、紀政共推公投　盼選民能對候選人投反對票

協會所提出的公投主文是「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票最高者當選。」

負數票協會今(8)日到中選會提交第一階段完成反對票公投連署，送件的共同領銜人包含前行政院長陳冲、飛躍羚羊紀政等人。協會理事長張天鷞表示，人民有權利投反對票，選民可以在反對與同意中投下一張票，民眾有權利反對某個候選人當選，若推動此制度未來可以提高投票率、在競爭激烈的選區可以改變投票結果，以及中間選民可以淘汰最偏激的政治人物，因此反對票制度可以改善民主制度。

行政院長陳冲也舉例說，他有位美國的朋友，在過去的選舉因為沒有中意的候選人，所以都沒投票，但是他認為自己沒有盡到納稅人投票的義務，但若除了民主黨與共和黨外，還有一個更爛的候選人，如果有負數票制度，他會去投反對票。

紀政表示，她非常贊同負數票制度，過去她曾參加三次立委選舉，對選舉與候選人生態十分了解，從她的經驗來看，選罷法應該要修正，所以透過公投把負數票制度納入，希望可以獲得民眾的同意。

目前世界上採取反對票制度僅有聯合國祕書長一職，台灣若領先全球推動負數票制度，對政治會有哪些影響？張天鷞說，負數票制度是好事情，台灣不需要所有事情都跟在歐美之後，台灣可以領先世界民主改革，替民主制度留下歷史貢獻。