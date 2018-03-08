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中信金淨利差增幅法人看好 股價樂收復5、10日線

鉅亨網2018/03/08 10:53
鉅亨網 / NOWnews
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中信金 (2891-TW) 昨 (7) 日舉行法說會，繳出亮麗成績，現金股利殖利率約 5%，法人看好該公司今年年淨利差增幅可望居同業之冠，今日股價最高漲到 21.65 元，收復 5 日線、10 日線。

中信金去年獲利亮眼，稅後純益 372.2 億元，創歷史新高，年增 33.3%，每股稅後盈餘 1.91 元。

中信金對股利政策仍未有最後決定，但公司強調將持續以現金股利為主，法人預期，每股配發可望優於去年 1 元，現金股利殖利率約 5%。

元大投顧表示，看好中信金現金股利殖利率約 5% 高於同業，且預估今年股東權益報酬率將達 12.9%，高於產業的 9%。

元大投顧指出，中信金表現亮眼，主要歸功於中信銀外幣放款部位比重高於同業，在美國聯準會升息之下，中信銀淨利差受惠幅度最大。

中信金表示，若 FED 升息一碼，中信銀利息收入將增加約 3 億台幣。假設今年聯準會升息的動作符合預期，預期全行全年淨利差將擴大 3-5 個基本點。

元大投顧也認為，中信金長期全數配發現金股利的政策，不僅提高其股利殖利率，也提升股東權益報酬率。

若投資人看好中信金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：中信金元富 77 購 01 (072550-TW)、中信金日盛 77 購 01 (071954-TW)、中信金台新 78 購 02 (072306-TW) 等。

中信金相關權證 資料來源：鉅亨網整理
中信金相關權證 　　　資料來源：鉅亨網整理

 

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