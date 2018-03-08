結束7個月低迷　製造業景氣燈號轉為綠燈

台經院今（8）日公布製造業景氣概況，受惠於全球經濟持續活絡、國際油價走高，加上春節因素影響，2018年1月景氣信號分數增加2.69分，整體製造業景氣燈號轉為代表景氣持平的綠燈，結束連7個月黃藍燈的紀錄。不過，台經院強調，就此判斷未來製造業景氣表現是否轉好仍言之過早，未來製造業景氣表現仍需多加觀察。

台經院表示，1月國內製造業相關數據表現亮眼，進出口續維持雙位數成長、外銷訂單與工業生產指數也都創歷年單月新高，配合股市大漲與廠商對未來景氣看法轉為樂觀等因素，拉抬需求面與經營環境面指標表現，1月景氣信號分數較2017年12月增加2.69分，整體製造業景氣燈號轉為代表景氣持平的綠燈，結束連7個月黃藍燈的紀錄。