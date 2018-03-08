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財經

結束7個月低迷　製造業景氣燈號轉為綠燈

記者彭夢竺／台北報導2018/03/08 11:25
▲台經院今（8）日公布2018年1月景氣信號分數增加2.69分，燈號轉為代表景氣持平的綠燈，結束連7個月黃藍燈的紀錄。（表／台經院提供）
▲台經院今（8）日公布2018年1月景氣信號分數增加2.69分，燈號轉為代表景氣持平的綠燈，結束連7個月黃藍燈的紀錄。（表／台經院提供）

台經院今（8）日公布製造業景氣概況，受惠於全球經濟持續活絡、國際油價走高，加上春節因素影響，2018年1月景氣信號分數增加2.69分，整體製造業景氣燈號轉為代表景氣持平的綠燈，結束連7個月黃藍燈的紀錄。不過，台經院強調，就此判斷未來製造業景氣表現是否轉好仍言之過早，未來製造業景氣表現仍需多加觀察。

台經院表示，1月國內製造業相關數據表現亮眼，進出口續維持雙位數成長、外銷訂單與工業生產指數也都創歷年單月新高，配合股市大漲與廠商對未來景氣看法轉為樂觀等因素，拉抬需求面與經營環境面指標表現，1月景氣信號分數較2017年12月增加2.69分，整體製造業景氣燈號轉為代表景氣持平的綠燈，結束連7個月黃藍燈的紀錄。

就細部產業來看，石化原料業、橡塑膠業、基本金屬業等原物料相關產業，受到國際石油與原物料價格持續走強，推升相關產品價格上揚，加以工作天數較去年同期多，產量大幅擴增，帶動需求面指標表現，使得整體原物料相關產業景氣燈號表現較去年12月轉好。

電子零組件業方面，半導體產業淡季效應發酵，加上新台幣升值侵蝕訂單動能，且國際品牌旗艦機種需求疲弱，中國大陸本土手機品牌客戶拉貨情況也不如原先預期樂觀，相關供應鏈廠商營收略減。台經院指出，1月電子零組件業景氣燈號仍維持低迷的黃藍燈。

展望未來，台經院表示，雖然1月製造業景氣燈號轉為持平的綠燈，是自2017年3月以來再次出現綠燈，但就此判斷未來製造業景氣表現是否轉好仍言之過早，若排除春節因素，以今年累計前兩月的出口數字來看，盡管出口金額創歷年同期新高，但成長率從16.1%下滑至7.3%，顯示在去年比較基期較高情況下，國內出口恐難維持去年兩位數成長表現，加以近期全球貿易摩擦不確定性因素再度升溫，未來製造業景氣表現仍需多加觀察。

 

關鍵字製造業景氣燈號台經院景氣燈號
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