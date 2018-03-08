電子發票證明聯印優惠 民眾提案建議禁止

（中央社記者陳政偉台北8日電）在超商索取電子發票證明聯，常伴隨印出商品優惠。民眾在國發會提點子平台建議，在電子發票實施作業要點中規定，禁止或可選擇性地印出商品優惠，不但成案且超過8000人附議。
政府正推動電子發票，但民眾仍習慣索取電子發票證明聯。但電子發票證明聯是用感熱紙印出，像是電子發票證明聯、ATM提款單等感熱紙是不能當作一般紙類回收的，有不利環保的疑慮。
有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」提案，認為應在「電子發票實施作業要點」加入規範，禁止它用或可選擇的印出商品優惠。
提案在2月21日檢核通過後，3月7日時超過5000人的附議門檻而成案，到目前為止，附議人數甚至超過8000多人，正待主責單位在60天內回應。
提案者解釋，在目前「電子發票實施作業要點」中，為符合傳統的使用方式，方便整理、備份留查，加強感熱紙的強度。
提案者認為，暫且相信在全面普及電子發票前，目前採用無法回收的感熱紙是必要之惡。
對於利益與影響，提案者舉例，在自動提款機（ATM）的感熱紙也有商品優惠，但都是選擇性的印出，為何隨發票印出的商品優惠卻不可選擇性印出。
提案者質疑，部分不肖業者如便利超商，將自己的商品優惠隨著發票印出，而民眾卻不能自行選擇。
提案者強調，在政府宣傳電子發票同時，又讓電子發票環保效果打了折扣，讓不肖業者搭上順風車。
因此，提案者建議，要求政府在電子發票實施作業要點加入部分管理辦法，禁止或可選擇性地印出商品優惠。（編輯：林興盟）1070308