電子發票證明聯印優惠 民眾提案建議禁止

（中央社記者陳政偉台北8日電）在超商索取電子發票證明聯，常伴隨印出商品優惠。民眾在國發會提點子平台建議，在電子發票實施作業要點中規定，禁止或可選擇性地印出商品優惠，不但成案且超過8000人附議。

政府正推動電子發票，但民眾仍習慣索取電子發票證明聯。但電子發票證明聯是用感熱紙印出，像是電子發票證明聯、ATM提款單等感熱紙是不能當作一般紙類回收的，有不利環保的疑慮。

有民眾在國家發展委員會公共政策網路參與平台的「提點子」提案，認為應在「電子發票實施作業要點」加入規範，禁止它用或可選擇的印出商品優惠。