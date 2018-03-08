巨蟹座最愛網路投保旅平險 天秤座重視旅遊品質保額最

網路投保旅平險愈來愈夯，各家保險業者也力推優惠搶客，遠雄人壽對該公司網路投保客戶進行一項有趣分析，依星座特質分析發現，巨蟹座的人偏好透過網路投保備妥旅平險；天秤座要買就買最好的，最重視旅遊保障，保費選購金額高。

遠雄人壽發現，巨蟹、處女及射手座最會善用網路投保旅平險，位居前三名。

遠雄人壽表示，務實派的巨蟹座心思細膩，安排旅遊行程重視保險保障，認為錢要花在刀口上，偏好透過網路投保備妥旅平險；謹慎的處女座當然不會忽略任何一個小細節，旅遊前投保旅平險，可是件重要的待辦事項；而隨性的射手座喜歡到處遊玩，經常拿起背包說走就走，網路快速投保的特性對他們而言絕對是首選。