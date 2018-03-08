NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜光芒輪值只排4人　胡智為的大利多跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

製造業春燕有影 景氣燈號睽違10個月首見綠燈

鉅亨網2018/03/08 11:06
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台灣經濟研究院今 (8) 日 1 月製造業景氣信號值較上月增加 2.69 分至 13.96 分，燈號轉為代表景氣持平的綠燈，是去年 3 月以來首見，結束連 7 個月黃藍燈的紀錄。

台經院說明，受惠於全球經濟復甦、國際原物料價格走強和比較基期偏低影響，1 月國內製造業相關數據表現亮眼，外銷訂單和工業生產指數皆創歷年單月新高，加上股市大漲，廠商對未來景氣看法轉為樂觀。

就 1 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 4 個項目分數增加、1 項減少，其中以需求面增加 1.14 分增幅最大，經營環境面增加 1.10 分次之，原物料投入面和成本面分別增加 0.76 分與 0.10 分，售價面減少 0.41 分。

1 月綠燈比重超過 4 成

就不同燈號的消長觀察，藍燈比重由 33.08% 大幅減至 4.07%，黃藍燈由 46.68% 減少至 29.00%，綠燈由 16.45% 增至 45.95%，代表揚升的黃紅燈和繁榮的紅燈則分別增至 14.64%、6.34%。

就各產業別來看，由於 1 月有農曆年前的採購需求，包括食品、飲料、紡織和成衣服飾類均轉為綠燈，家具和紙漿紙製品甚至轉為黃紅燈。

而在油價的回升下，化學製品、石油和煤製品也轉為綠燈；橡塑膠製品還有機械設備均轉為黃紅燈。

不過，要留意的是，由於處於相對淡季，電子零組件和電腦電子產品仍呈現黃藍燈。

運輸業中，汽車及相關零組件業成功轉為綠燈，反映 1 月車市買氣熱絡的帶動。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字製造業景氣台灣出口台灣製造業製造業燈號台經院headline
蘋果終於要剪掉「瀏海」？傳...巨蟹座最愛網路投保旅平險 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan