製造業春燕有影 景氣燈號睽違10個月首見綠燈

就 1 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 4 個項目分數增加、1 項減少，其中以需求面增加 1.14 分增幅最大，經營環境面增加 1.10 分次之，原物料投入面和成本面分別增加 0.76 分與 0.10 分，售價面減少 0.41 分。

台經院說明，受惠於全球經濟復甦、國際原物料價格走強和比較基期偏低影響，1 月國內製造業相關數據表現亮眼，外銷訂單和工業生產指數皆創歷年單月新高，加上股市大漲，廠商對未來景氣看法轉為樂觀。

台灣經濟研究院今 (8) 日 1 月製造業景氣信號值較上月增加 2.69 分至 13.96 分，燈號轉為代表景氣持平的綠燈，是去年 3 月以來首見，結束連 7 個月黃藍燈的紀錄。

1 月綠燈比重超過 4 成

就不同燈號的消長觀察，藍燈比重由 33.08% 大幅減至 4.07%，黃藍燈由 46.68% 減少至 29.00%，綠燈由 16.45% 增至 45.95%，代表揚升的黃紅燈和繁榮的紅燈則分別增至 14.64%、6.34%。

就各產業別來看，由於 1 月有農曆年前的採購需求，包括食品、飲料、紡織和成衣服飾類均轉為綠燈，家具和紙漿紙製品甚至轉為黃紅燈。

而在油價的回升下，化學製品、石油和煤製品也轉為綠燈；橡塑膠製品還有機械設備均轉為黃紅燈。

不過，要留意的是，由於處於相對淡季，電子零組件和電腦電子產品仍呈現黃藍燈。

運輸業中，汽車及相關零組件業成功轉為綠燈，反映 1 月車市買氣熱絡的帶動。