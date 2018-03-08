蘋果終於要剪掉「瀏海」？傳2019年新機要真正實現

蘋果 (Apple)(AAPL-US) iPhone X 因「瀏海」設計，而遭不少用戶吐槽嫌棄，如今他們似乎已經決定要徹底解決這個困擾了。

據南韓科技媒體《ETnews》報導，業內人士透露，蘋果已經決定明年秋天推出的新機種，將移除「瀏海」設計，並和供應鏈正討論相關的技術問題，不惜投入可觀的資源。

蘋果去年推出首款 OLED 全螢幕 iPhone X，移除邊框和指紋感應器，但為了放置前鏡頭及其他感應裝置，不得不在上方設計一個「缺口」，被戲稱為「瀏海」。這個設計雖遭許多用戶嫌棄，但由於夠獨特，不少新機還刻意模仿，以此做為行銷賣點。