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中央社

明泰結盟佳世達 帶動網通股齊漲

中央社2018/03/08 11:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北8日電）明泰科技宣布以每股23元發行1億股私募普通股，引進佳世達作為策略聯盟伙伴，在物聯網(IoT)商機眾人爭搶下，網通股出現齊漲走勢。

明泰以每股23元發行私募普通股1億股，總金額新台幣23億元，由於私募折價幅度僅6.7%，相對較低，顯見明泰價值受到佳世達重視，佳世達在認購私募後，持股比例約18.37%，可望超過原有最大股東友訊科技。

法人表示，今年行動通訊大會(MWC)中，網通產品以物聯網與5G相關的產品為主，其中，物聯網值得留意在語音技術的導入與車載用技術，主要參展廠商包括華為(Huawei)、中興(ZTE)及中磊都展出相關產品。

法人指出，網通除了物聯網及5G相關題材外，由智邦帶動的資料中心交換器(router)需求方興未艾，主要規格也自10G、40G逐漸往100G發展，部分網通廠也切入車聯網領域，並發展主動安全配備毫米波雷達。

網通股今天在盤面表現整齊，除了發行私募的明泰漲幅超過3%外，包括友訊、台揚也大漲3%以上；指標股智邦更不受2月工作天數減少影響，自結2月合併營收達31.22億元，月增3.55%、年增27.62%，法人預估，智邦今年第1季營收有機會維持10%至20%的成長力道。（編輯：郭萍英）1070308

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