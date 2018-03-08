〈房產〉住展風向球2月仍閃藍燈 預售屋供給量、成交

代表北台灣新建案市況的住展風向球，2 月總分為 28 分，較 1 月減少 2.2 分，總分為近一年來最低分，對應燈號仍為藍燈，已呈現連續 3 個月亮出藍燈。風向球中的預售屋供給量、廣告量與成交組數等分數則均下挫。

住展房屋網企研室經理何世昌指出，歷年 12 月與 1、2 月是新建案市場傳統淡季，風向球滑落仍屬正常；接下來 3 月到 6 月是傳統旺季，若是旺季不旺就比較值得擔憂。值觀注意的是，近期房市人氣未退，民眾看屋意願不減，只是賣方價格略有轉硬的跡象，未能將人氣化為買氣。