NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜光芒輪值只排4人　胡智為的大利多跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈房產〉住展風向球2月仍閃藍燈 預售屋供給量、成交

鉅亨網2018/03/08 11:10
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

代表北台灣新建案市況的住展風向球，2 月總分為 28 分，較 1 月減少 2.2 分，總分為近一年來最低分，對應燈號仍為藍燈，已呈現連續 3 個月亮出藍燈。風向球中的預售屋供給量、廣告量與成交組數等分數則均下挫。

住展房屋網企研室經理何世昌指出，歷年 12 月與 1、2 月是新建案市場傳統淡季，風向球滑落仍屬正常；接下來 3 月到 6 月是傳統旺季，若是旺季不旺就比較值得擔憂。值觀注意的是，近期房市人氣未退，民眾看屋意願不減，只是賣方價格略有轉硬的跡象，未能將人氣化為買氣。

由於 2 月春節假期，工作天數少造成預售屋推案量較 1 月銳減，降至不足 200 億元，且新推案幾乎都集中在大台北地區，其他縣市業者大多放假休兵，而單一案量達 10 億以上的指標案為大安「大安滕」、內湖「翔譽愛力」、文山「忠順大院 II」、新店「波爾多」，以及龜山「竹城宇治」等案。

同時，新成屋供給量同樣受農曆年節影響，釋出戶數與 1 月水準差距不大將近，但以小型建案居多，單一案量達 10 億元以上的指標案掛零。

何世昌指出，由於農曆年節期間通常是房市淡季，在此一期間不打烊的建案，往往是想掌握歸國的台商、縣市間的返鄉客，這類買盤多帶有投資置產性質。但因今年兩岸航線爭議，部份建商、代銷評估今年台商返台不便、且投資置產意願也極為有限，不如把銀彈省下來，留到 329 檔期再拚一波。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字預售案headline
巨蟹座最愛網路投保旅平險 ...聯電祭20萬張庫藏股護盤 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan