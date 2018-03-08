女性職涯8成信心強 近5成新手媽易受忽視

調查指出，82%的女性對於實現職業願望的能力充滿信心，73%的女性正積極尋求職業發展的機會。

資誠聯合會計師事務所在國際婦女節發布「2018全球女性職場調查報告」，訪問來自全球61國27個產業，共3627位女性專業工作者，受訪者年齡分布在28歲到40歲之間，目的在於了解她們的職業生涯經驗，以及對於多元化的期望。

然而，有42%的女性對組織新家庭可能影響職涯而感到緊張，且有48%的新手媽媽在返回工作崗位後，在晉升和特別專案上會受到忽視。

另外，雖然企業雇主理解企業在多元化和包容等政策上建立透明度的重要性，但這認知並不普遍，也不夠強。45%的女性認為員工的多元化狀態（性別、種族、年齡、性取向）可能成為她們在職業發展的障礙，只有51%的女性認為，雇主在促進性別多元化方面有做出足夠的努力。

資誠人資長林瓊瀛表示，現代女性充滿信心且具雄心壯志，並積極追求自己的職業目標。領導者應該把重點放在創造環境，讓男性和女性可以公開對話，對每個人都有好處，並會帶來更好的結果。

然而，提高透明度只是其中一部分，需要更多的行動來驅動變革。林瓊瀛說，企業必須努力減輕傳統的偏見和性別刻板印象，讓世界各地的職場更加進步、員工在職業發展上能更成功。

資誠會計師徐麗珍表示，越來越多的女性積極追求職業目標，組織可以做更多，幫助女性成長及達到領導地位，例如鼓勵更多的開放式職涯對話，在與職業發展有關的決策中，減輕任何潛在的無意識偏見，並明確制定統一和透明的標準。(編輯：陳永昌)1070308