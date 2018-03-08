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2017機場國際線客逾4千萬 日本線近3成

中央社2018/03/08 11:08
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）根據交通部統計，去年台灣各機場國際航線旅客達4403萬人次，其中，日本航線旅客就占了約29%。

交通部統計，2017年台灣所有機場的旅客量達6500多萬人次，比2016年成長4.3%，其中以國際航線（含港澳）旅客約占7成，達4403萬人次最多，比2016年成長8.1%；國內航線有1110萬人次，增加2.3%；兩岸航線有1044萬人次，減少7.2%。

去年各機場國際航線中，所占比率居首的是日本航線1290萬人次，占國際航線總客量近1/3，比2016年成長3.8%，已連續3年逾千萬人次。

次於日本航線旅客量的是香港航線903萬人次，比2016年小跌0.8%，南韓航線為398萬人次，比2016年成長15.0%，美國航線有307萬人次，也比2016年成長11.0%。

從台日旅客往來人數，也可證明日本航線旅客占大宗的原因，交通部統計，去年日本旅客來台共190萬人次，比2016年成長0.2%；去年台灣民眾到日本旅遊的人數超過460萬人次，占出國總人數1565萬人次，也是近1/3。

交通部統計顯示，去年來台旅客最大宗仍是陸客，有273萬人次，但已連續兩年縮減，所占比率由2015年的40.1%降至2017年的25.4%。（編輯：施燕飛/管中維）1070308

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