竹科揪新創團隊 前進香港電子展拓商機

「環球資源電子產品展」今年4月將在香港亞洲國際博覽館登場，有「環球資源消費電子展」、「Startup Launchpad」及「環球資源移動電子展」等展覽，「環球資源消費電子展」、「Startup Launchpad」會在4月11到14日舉行；「環球資源移動電子展」則在4月18到21日舉辦，總計逾6600個展位，將展出消費電子、電子遊戲、電子零件、智能生活產品、行動裝置、AR/VR產品、可穿戴產品及移動電子配件等商品技術。

（中央社記者朱則瑋台北8日電）新竹科學工業園區管理局今年將帶領新創團隊，參加4月在香港舉行的環球資源電子產品展，除補助生活費，還會協助媒合買家、投資人，開拓國際市場。

新竹科學工業園區內設有竹青庭場域，以獨立辦公空間型態提供創新創業團隊租用，同時免費提供3D原型列印機、行動辦公室、會議室與洽談室等設施，同時竹科管理局也輔導沒有在園區內的上百家新創團隊，為了協助這些新創團隊邁向國際，管理局決定補助10家團隊參與香港電子展

竹科管理局長王永壯今天向中央社記者說，管理局將首度帶領新創團隊參與香港電子展，每個團體除了補助約新台幣4萬元生活費，展覽的設展費也由管理局負責，就是要讓他們無後顧之憂，可以專心在展區展現自身技術，開拓國際市場。

王永壯指出，這些新創團隊不能以待在國內生存自滿，而是要到世界去看看，跟國際多做連結，這些新創團隊有人臉辨識、綠能節電等不同產業類型，目前管理局已經透過交通大學協助選出10家新創團隊參與，希望他們能在電子展出有所收穫。

入選的10家新創團隊將參與環球資源電子產品展中的「Startup Launchpad」，這是號稱亞洲最大型電子初創企業盛會，除了可接觸國際買家、獲得投資機會、以及一對一商機對接外，還能和國際創業生態圈交流。

另外，環球資源電子產品展也希望竹科管理局推薦園區廠商前往參展，只要通過審核，主辦單位將於展會參觀期間，讓廠商在香港指定五星級酒店享有最多三晚住宿及相關VIP優惠。(編輯：趙蔚蘭)1070308