iPhone傳取消瀏海設計 仍具臉部辨識功能

報導引述產業人士消息指出，蘋果可能在2019年新款iPhone取消「瀏海」設計，規劃新的螢幕樣式，新的螢幕將採用有機發光二極體（OLED）面板。不過有關尺寸、解析度、銳利度等規格尚未底定。

韓國科技網站ET News報導，蘋果可能會取消iPhone螢幕上方的「瀏海」設計。相關區塊是放置3D感測元件與照相鏡頭模組，藉此落實iPhone全螢幕設計。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）蘋果iPhone傳出取消「瀏海」設計。韓媒報導，蘋果2019年新款iPhone可能取消放置3D感測元件與照相鏡頭模組區域的「瀏海」設計，但仍具備臉部辨識功能。

此外，2019年新款iPhone傳出也將保留臉部辨識Face ID功能，產業人士指出，關鍵在於蘋果如何在全螢幕的設計條件下、放置包括接收器、前置照相鏡頭以及3D感測元件。

外界關注今年下半年iPhone新品動向。市場一般預期，今年秋季蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨占新款iPhone比重可到50%。

本土投顧報告先前預期，今年所有新款iPhone都將具備臉部辨識功能，從出貨量來看，今年所有iPhone出貨量上看2.4億支到2.5億支，其中大約1.5億支可能具備臉部辨識功能。（編輯：林興盟）1070308