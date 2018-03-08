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中央社

英國脫歐後 歐盟不希望築牆壞之間關係

中央社2018/03/08 11:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社盧森堡7日綜合外電報導）歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天表示，歐盟不想因為英國脫歐，就在與英國之間樹立一道牆，但針對英國退出歐盟後僅提出有限的公平貿易協議。

法新社報導，英國首相梅伊（Theresa May）上週表示希望盡可能與歐盟達成最深、最廣的貿易協議，但遭圖斯克回絕，並公布態度強硬的英國脫歐談判方針草案。

這份方針也沒有提到針對英國金融服務業的特別協議，促使英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）駁斥說，將金融服務業排除在外將是個「不公平」的協議。

圖斯克在盧森堡記者會上表示：「我的提案展現出我們不想在歐盟和英國之間興建一道牆。恰恰相反，英國會是我們最親密的鄰居，我們想要保持朋友和夥伴的關係。」

上週與梅伊在倫敦會面的圖斯克說，歐盟想要「涵蓋所有行業和對商品徵收零關稅」的協議，也就是類似歐盟和加拿大之間的常規貿易協議。

但他堅稱，若英國要退出歐洲單一市場和關稅同盟，就如梅伊承諾的一樣，那麼英國就不能對歐盟成員國才享有的利益「挑三揀四」。

圖斯克說：「因為英國脫歐，我們會變得漸行漸遠。事實上，這將成為史上第一個減弱而非加強經濟關係的自由貿易協定。」（譯者：陳昱婷/核稿：鄭詩韻）1070308

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