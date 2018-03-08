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中央社

南韓鄭義溶 攜北韓ICBM底牌訪美

中央社2018/03/08 11:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾8日專電）青瓦台國家安保室室長鄭義溶和國家情報院院長徐薰，今天啟程訪問美國，預料將向美國總統川普轉達金正恩關於平壤和華盛頓對話的訊息。

南韓「朝鮮日報」今天在頭版頭條以「南韓鄭義溶攜北韓ICBM底牌訪美」為標題，引述青瓦台人士的話報導稱，鄭義溶將向美國具體說明金正恩關於非核化的發言，並轉達北韓的平壤和華盛頓對話的提案。尤其是，鄭義溶將向美國傳達北韓「停止開發，並逐步廢棄洲際彈道飛彈的底牌」。

報導指出，外交消息人士稱：「除了放棄飛彈開發等非核化籌碼外，還包括釋放被北韓扣留的3名美國人等內容。鄭義溶和徐薰在訪美期間，除了川普總統之外，還計畫陸續會晤美國高層人士。

青瓦台核心相關人士7日表示：「鄭義溶將（向川普總統）傳達北韓舉行美國北韓會談的意志和金正恩關於非核化的具體言論。」

鄭義溶6日晚間對媒體表示：「如果我們去美國的話，我們還有其它的北韓立場要向美國傳達。」

據多位政府消息人士透露，特使團在訪問北韓期間說服了金正恩停止、廢棄ICBM開發，釋放被扣押的美國人等。對此，北韓以美國北韓對話為條件承諾：「根據美國的態度，可以考慮停止ICBM開發。」據悉，北韓還接受了釋放美國人的提議。

報導指出，與此同時，鄭義溶還具體轉述了金正恩的言論稱：「非核化是先人（指金日成和金正日）的遺訓，如果軍事威脅解除，體制安全得到保障，就沒有理由擁有核武器。」

南韓部分執政圈人士還表示：「金正恩親自向川普提議舉行美國北韓高峰會談。」換言之，鄭義溶可能會親自向川普傳達金正恩的上述意向。

對於媒體報導，鄭義溶和徐薰向美國傳達的資訊可能是北韓停止開發洲際彈道飛彈（ICBM）或停運寧邊核設施，對此，青瓦台表示，這只是猜想。

南韓派往北韓的特使團團長鄭義溶6日指出，金正恩表明了實現半島非核化、開展北韓美國會談的意願，特使團另有北韓的信息要轉達美國。

鄭義溶和徐薰還將陸續訪問中國、俄羅斯和日本說明訪問北韓的結果，力爭獲得國際社會支持。（編輯：屈享平）1070308

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