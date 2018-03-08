智慧語音助理Alexa無端詭笑 嚇壞用戶 亞馬遜：

過去數週，一些亞馬遜 Echo 智慧音響的使用者或其他內嵌語音助理 Alexa 功能的設備用戶都曾在 推特 和 Reddit 論壇上發文抱怨，聲稱他們的設備會自發性的大笑，但他們並沒有啟動設備也沒有對設備下達什麼指令。

除了純抱怨以外，也有一位 Reddit 用戶指稱，Alexa 聽到他這項指令的時候發出大笑，他說「Alexa, patio off」，但可能聽起來有點模糊，使其誤判指令為「Alexa, laugh（笑）」。但也有不少用戶說，他們沒有下任何指令，就聽到 Alexa 在傻笑。

週三，越來越多用戶發文報告 Alexa 發笑的場合，例如一位用戶稱她在廚房的時候，Alexa 突然發出一陣笑，嚇壞她了。這在推特上引起一波跟進發文的潮流，也終於喚來亞馬遜的回應。

亞馬遜代表回應，「我們意識到這件事了，正在努力修正中。」他隨後補充，公司將先讓 Alexa 不會對「笑」這個指令做出回應。

「在很罕見的情況下，Alexa 可能誤判以為聽到要他笑的指令，我們將把有效指令句子改為『Alexa，你能笑一笑嗎？』這樣比較不會聽錯，所以我們會讓短句子指令『Alexa，笑』失效，然後我們也將把 Alexa 的回應從直接發出笑聲改為先說『當然，我會笑。』後再發出笑聲。」