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政治

民進黨南二都提名即當選？吳敦義：有機會翻轉

記者戴祺修／台北報導2018/03/08 11:34
▲媒體提問，綠營參選人在高雄、台南獲得提名即當選，對此吳敦義駁斥說，國民黨仍有機會翻轉。。（圖／NOWnews資料照）
▲媒體提問，綠營參選人在高雄、台南獲得提名即當選，對此吳敦義駁斥說，國民黨仍有機會翻轉。。（圖／NOWnews資料照）

民進黨在南二都的提名在這兩日都將明朗，但國民黨似乎仍在苦尋戰將，讓外界認為民進黨是提名就當選，國民黨主席吳敦義今(8)日受訪時表示，絕對不會是提名就當選」，台南是民進黨分裂，國民黨當然就有很好的機會，高雄亦復如此，國民黨只要提出強而有力的選手，就有機會翻轉。

對於選舉時程，吳敦義說，新北市正在進行中、台北市在12日開始初選機制，一切都按照正常狀況，比較容易有共識的會提前處理，所以黨已經提名12縣市。

媒體提問難選的地區都找不到人？吳敦義說，像台南市老早就有人表達意願，前台南大學校長黃秀霜本來就有意願，哪裡會找不到人？像是無黨籍的陳子敬、高思博也都有意願加入，未來不管採一階段或二階段的民調或初選，都還在溝通中。

至於傳出高雄市黨部主委韓國於遲遲未表態是因為黨中央無法提供糧草，吳敦義先是呵呵笑了幾聲再說，他不知韓有這樣的話，糧草永遠不夠，況且國民黨現在哪有多大的力量可以供應糧草，其他（已經提名）12個縣市也同樣面臨這樣的問題。

吳敦義指出，韓國瑜應該是主委責任在身，希望先處理市議員選舉部分，待有一定布局後，再考慮自己選不選，他知道韓接到不少鼓勵的聲音，但大家不能逼他，應該予以尊重，尤其韓是現任黨部主委，第一要務仍是先把國民黨的布局做好再考慮參選問題。

關鍵字吳敦義韓國瑜南二都2018年底選戰糧草
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