民進黨南二都提名即當選？吳敦義：有機會翻轉

民進黨在南二都的提名在這兩日都將明朗，但國民黨似乎仍在苦尋戰將，讓外界認為民進黨是提名就當選，國民黨主席吳敦義今(8)日受訪時表示，絕對不會是提名就當選」，台南是民進黨分裂，國民黨當然就有很好的機會，高雄亦復如此，國民黨只要提出強而有力的選手，就有機會翻轉。

對於選舉時程，吳敦義說，新北市正在進行中、台北市在12日開始初選機制，一切都按照正常狀況，比較容易有共識的會提前處理，所以黨已經提名12縣市。

媒體提問難選的地區都找不到人？吳敦義說，像台南市老早就有人表達意願，前台南大學校長黃秀霜本來就有意願，哪裡會找不到人？像是無黨籍的陳子敬、高思博也都有意願加入，未來不管採一階段或二階段的民調或初選，都還在溝通中。