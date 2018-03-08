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先閃為妙 歐結算系統控股公司 倫敦遷布魯塞爾

鉅亨網2018/03/08 11:30
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全球最大證券存託機構之一歐洲結算系統 (Euroclear) 將把控股公司由英國倫敦遷冊比利時布魯塞爾，重組公司架構，為英國脫離歐盟作準備。由於金融業務是倫敦的重心，英國政府正爭取金融業務「不脫歐」，但不為歐盟官員所接受。

歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 昨 (7) 日發布有關與英國未來關係的談判指引初稿，預示雙方可望在貨物流通方面達成零關稅的自由貿易協定，但服務業仍會有一定限制。

根據政治新聞網站 Politico 取得的初稿文本，內容未談及金融服務。歐洲理事會不接納英國脫歐後參與歐盟機構的想法，稱歐盟將在其決策方面保持自主，不接納英國作為第三國參與歐盟機構或組織。

歐盟官員指，英國的底線，包括終止歐盟公民自由出入境、終止持續的財政貢獻、終止歐洲的司法管轄權等，將大大限制未來協議的合作內容。即使採納歐盟與加拿大的自由貿易協議模式，其金融業務的合作層面仍相當有限。

根據《金融時報》取得法國財長勒梅爾 (Bruno Le Maire) 周三的講稿內容，指金融服務不同於貨物，不能以同樣的方式進行交易和監管。一旦決定離開歐盟，就要承擔後果，不能離開了又享着歐盟內的利益。

Euroclear 已為英國脫歐制定 2 大應變計劃，繼上月公布在愛爾蘭建立一個毋須依賴倫敦的證券結算系統，如今又準備在今年稍後時間，將其註冊地址及納稅所在地，轉移到其最大的運營中心布魯塞爾。

香港《明報》報導，Euroclear 經營的結算中心，對全球市場的日常運作極為重要。它持有 28.6 兆歐元元的資產，包括一些高流動性的工具，如最高評級的政府債券、現金，供投資者用於證券及衍生品交易。

經營半世紀的 Euroclear，長期在英國註冊，並向瑞士報稅。明年起其註冊地址及納稅所在地都會轉移至布魯塞爾，但仍會在倫敦繼續經營一家子公司，為英國市場服務。

Euroclear 行政總裁 Lieve Mostrey 向《金融時報》稱，遷冊布魯塞爾，是因為大部分業務在當地營運，正準備在夏季之後開始轉移。

Euroclear 還計劃在明年 3 月英國脫歐前，將其英國及愛爾蘭證券存託公司分拆。目前歐洲有 37% 金融資產透過倫敦的金融機構管理，比例幾乎是巴黎的 2 倍。

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