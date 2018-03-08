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中央社

花蓮強震後 陸旅遊業者赴台考察

中央社2018/03/08 11:25
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海8日電）花蓮強震過後，中國大陸華東地區的旅遊相關行業3月至少有3梯次考察團赴台，主要目的地為花蓮縣、宜蘭縣、台北市、新北市。這些大陸旅遊業者的送客人數均為所在省市前5名。

花蓮地區2月6日發生規模6.0強震，花蓮市震度更達7級，造成多人死傷，並重創當地觀光產業。儘管2月適逢春節假期是觀光旺季，但許多旅客擔心餘震發生，因而避開花蓮旅遊，導致當地出現退房潮。

華東地區是陸客赴台遊的主要客源地，占整體約4成。包括上海市、浙江省、江蘇省、安徽省共計4個省市的旅遊相關行業人士，本月陸續赴台考察旅遊資源，並重點鎖定花蓮縣、宜蘭縣、台北市、新北市。

據了解，江蘇省旅遊協會在3月初即赴台考察；3月中旬將有一梯由上海媒體組成的考察團赴台。3月下旬的考察團最具規模，包括上海、江蘇、浙江、安徽共計17家旅遊業者赴台，這些業者的送客人數均為所在省市前5名。

福建省也將有一批旅遊業者赴台考察，時間為3月底或4月初。

另外，為了衝刺觀光，花蓮旅遊業者也將參加4月5日至7日在蘇州登場的「2018蘇州國際旅遊展」。

大陸旅遊業者分析，以往陸客赴台遊天數多為8天7夜的環台之旅，多為走馬看花；近年來，陸客赴台行程開始往質的方向轉變，出現「東遊記」、「西遊記」、「週末遊台北」等局部旅遊的行程，以深入感受當地風土民情。（編輯：楊昇儒）1070308

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