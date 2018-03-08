NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈交通號誌成謎題　南屯警花寓教於樂微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

朝鮮半島緩和 王毅聲稱：中國倡議有效

中央社2018/03/08 11:23
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京8日電）針對朝鮮半島局勢今年以來迅速緩和，中國外交部長王毅今天聲稱，這證明中方提出的「雙暫停」倡議是「對症下藥的良方」，為南北韓改善關係「營造了最基本的條件」。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議今天舉行部委記者會，邀請王毅說明中國外交政策。王毅在回答外媒提問時，作上述表示。

王毅說，南北韓抓住平昌冬奧的契機展開一系列密集互動，南北韓關係迅速解凍，這為冰封已久的朝鮮半島形勢注入一股「久違的暖流」。

他宣稱，平昌冬奧期間，北韓並沒有進行新的核彈實驗，美國、南韓也暫停針對北韓的軍演。事實證明，中方提出的「雙暫停」倡議是「一劑對症下藥的良方」，為南北韓改善關係「營造了最基本的條件」，中國對雙方的努力充分肯定和支持。

王毅表示，中國呼籲各方，尤其是美國、北韓儘快進行接觸和對話，在推動無核化的進程中同步、對等解決包括北韓等各方的合理安全關切。

他說，每當朝鮮半島局勢出現緩和時，各種干擾就會如影隨形、接踵而至。各方應以朝鮮半島和平大局及本地區人民安危為重，拿出政治勇氣，做出政治決斷，儘快開展一切必要和有益的雙多邊接觸，全力推動重啟和平解決朝鮮半島核問題的對話談判。（編輯：馮昭）1070308

中國惠台措施 包道格：一貫...花蓮強震後 陸旅遊業者赴台考察

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan