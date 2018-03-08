朝鮮半島緩和 王毅聲稱：中國倡議有效

（中央社記者邱國強北京8日電）針對朝鮮半島局勢今年以來迅速緩和，中國外交部長王毅今天聲稱，這證明中方提出的「雙暫停」倡議是「對症下藥的良方」，為南北韓改善關係「營造了最基本的條件」。
中國第13屆全國人民代表大會第一次會議今天舉行部委記者會，邀請王毅說明中國外交政策。王毅在回答外媒提問時，作上述表示。
王毅說，南北韓抓住平昌冬奧的契機展開一系列密集互動，南北韓關係迅速解凍，這為冰封已久的朝鮮半島形勢注入一股「久違的暖流」。
他宣稱，平昌冬奧期間，北韓並沒有進行新的核彈實驗，美國、南韓也暫停針對北韓的軍演。事實證明，中方提出的「雙暫停」倡議是「一劑對症下藥的良方」，為南北韓改善關係「營造了最基本的條件」，中國對雙方的努力充分肯定和支持。
王毅表示，中國呼籲各方，尤其是美國、北韓儘快進行接觸和對話，在推動無核化的進程中同步、對等解決包括北韓等各方的合理安全關切。
他說，每當朝鮮半島局勢出現緩和時，各種干擾就會如影隨形、接踵而至。各方應以朝鮮半島和平大局及本地區人民安危為重，拿出政治勇氣，做出政治決斷，儘快開展一切必要和有益的雙多邊接觸，全力推動重啟和平解決朝鮮半島核問題的對話談判。（編輯：馮昭）1070308