朝鮮半島緩和 王毅聲稱：中國倡議有效

（中央社記者邱國強北京8日電）針對朝鮮半島局勢今年以來迅速緩和，中國外交部長王毅今天聲稱，這證明中方提出的「雙暫停」倡議是「對症下藥的良方」，為南北韓改善關係「營造了最基本的條件」。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議今天舉行部委記者會，邀請王毅說明中國外交政策。王毅在回答外媒提問時，作上述表示。

王毅說，南北韓抓住平昌冬奧的契機展開一系列密集互動，南北韓關係迅速解凍，這為冰封已久的朝鮮半島形勢注入一股「久違的暖流」。

他宣稱，平昌冬奧期間，北韓並沒有進行新的核彈實驗，美國、南韓也暫停針對北韓的軍演。事實證明，中方提出的「雙暫停」倡議是「一劑對症下藥的良方」，為南北韓改善關係「營造了最基本的條件」，中國對雙方的努力充分肯定和支持。