歐洲的時鐘慢了 元凶竟是這兩國

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲各國的電子鐘從1月中起都慢了一點，而這個現象竟是塞爾維亞和科索沃之間政治齟齬，造成輸電網受影響。歐洲輸電調度中心協會今天呼籲兩國別再爭執。

法新社報導，總部設在布魯塞爾的歐洲輸電調度中心協會（ENTSO-E）說，自1月中開始，巴爾幹半島上這兩個鄰國的「政治齟齬」已經使歐陸電網頻率降低。

協會在聲明中說：「不靠石英晶体運作、而是仰賴供電系統的電子鐘也受平均頻率降低影響。」

聲明說，包括比利時等歐洲國家，廣播報時、烤爐還有暖氣設備上的時鐘都「慢了將近6分鐘」。