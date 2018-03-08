歐洲的時鐘慢了 元凶竟是這兩國

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲各國的電子鐘從1月中起都慢了一點，而這個現象竟是塞爾維亞和科索沃之間政治齟齬，造成輸電網受影響。歐洲輸電調度中心協會今天呼籲兩國別再爭執。
法新社報導，總部設在布魯塞爾的歐洲輸電調度中心協會（ENTSO-E）說，自1月中開始，巴爾幹半島上這兩個鄰國的「政治齟齬」已經使歐陸電網頻率降低。
協會在聲明中說：「不靠石英晶体運作、而是仰賴供電系統的電子鐘也受平均頻率降低影響。」
聲明說，包括比利時等歐洲國家，廣播報時、烤爐還有暖氣設備上的時鐘都「慢了將近6分鐘」。
協會表示：「歐洲輸電調度中心協會正敦促歐洲各國政府還有決策人士，儘速採取行動。」「塞爾維亞和科索沃當局之間的政治齟齬，已造成測得的電力影響。」
科索沃的能源專家迪達（Agron Dida）告訴法新社，塞爾維亞持續阻撓科索沃從鄰國阿爾巴尼亞輸入價格較低廉的能源。科索沃已獨立10年，但塞爾維亞一直拒絕承認。
迪達說：「塞爾維亞挾持了地區能源系統的優化。」「這可能帶來問題，並對整個歐洲的輸電網造成負面影響。」
塞爾維亞輸電網公司EMS AD將電力短缺歸咎科索沃，說他們「在未經授權下，不斷將未經簽約的電力抽離」同步的歐洲供電網。
負責平衡科索沃供電網的EMS AD說，他們「已經竭盡所能，採取最快速、有效的方式處理這個問題」。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070308