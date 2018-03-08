科大引進福祉美容課 培育到宅服務人才

（中央社記者許秩維台北8日電）台灣將邁入高齡社會，為了讓長者獲得更舒適的服務，弘光科技大學和日本山野學苑合作，將福祉美容課程引進台灣，培訓可到宅或到社福機構服務的人才。
弘光科技大學與日本山野學苑今天舉行福祉美容人才培育發表會，由弘光科技大學副校長易光輝與山野學苑事務局長北村敏秀代表簽約，弘光科大將引進山野學苑的福祉美容到宅服務和課程。
易光輝表示，台灣已進入老年社會，且人類壽命逐年延長，為了讓長者獲得更樂齡、更舒適的生活，弘光科大和山野學苑合作，共同培育福祉美容人才，服務對象從一般人提升為銀髮族，甚至是長期臥床者，讓他們希望美麗的夢想能實現。
弘光科大台北教育中心教育總監戴美瑩表示，先前赴日受訓時，用水桶和吸塵器款式的剪髮器等特殊設計的器材，搭配現場桌椅，就能讓社福機構瞬間變美容院，剪下的頭髮會被吸塵器吸走，不怕弄髒環境，剪完頭髮後，再用裝有熱水的水桶搭配迷你抽水馬達為長者洗頭，不受環境限制。
戴美瑩指出，以髮型師為例，只知道髮型相關專業，但在社福單位服務時，發現許多不足，如能有長照相關知識，就能提升對長者的服務，因此希望學生藉由福祉美容課學習，搭配專業輔具，到宅或到社福機構服務，讓長者享受如同沙龍的舒適服務，也讓產業專業能發揮在銀髮族照護上。
弘光科大老人福利與事業系主任林佳靜也表示，日本的福祉美容到宅服務很普遍，台灣很多長輩也有這樣的需求，除了送餐服務外，長者也會愛美、重視儀態，而服務人員除了打理髮妝，還能藉由互動聊天，讓長者心情變好，這種過程也被稱為「化妝療法」，對長者身心都有益。
弘光科技大學將日本福祉美容的課程引進台灣，暫訂5月中旬在台北教育中心率先開課，訓練課程約36小時，最後通過考試認證，即可獲得結訓證書，之後學員便可獨自一人到宅服務，但想要學習的學員至少要有美髮丙級證照的基本能力。（編輯：李錫璋）1070308