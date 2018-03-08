科大引進福祉美容課 培育到宅服務人才

（中央社記者許秩維台北8日電）台灣將邁入高齡社會，為了讓長者獲得更舒適的服務，弘光科技大學和日本山野學苑合作，將福祉美容課程引進台灣，培訓可到宅或到社福機構服務的人才。

弘光科技大學與日本山野學苑今天舉行福祉美容人才培育發表會，由弘光科技大學副校長易光輝與山野學苑事務局長北村敏秀代表簽約，弘光科大將引進山野學苑的福祉美容到宅服務和課程。

易光輝表示，台灣已進入老年社會，且人類壽命逐年延長，為了讓長者獲得更樂齡、更舒適的生活，弘光科大和山野學苑合作，共同培育福祉美容人才，服務對象從一般人提升為銀髮族，甚至是長期臥床者，讓他們希望美麗的夢想能實現。