再續水手緣 鈴木一朗：想打到至少50歲

他回答了45分鐘的問題，回到球隊、穿上昔日的51號球衣時，隊友反應之興奮，就好像球隊簽下的球員，是結合洛杉磯天使外野手楚勞特（Mike Trout）和華盛頓國民外野手哈波（Bryce Harper）的綜合體。

「今日美國報」（USA Today）報導，鈴木一朗今天一席中規中矩的黑西裝、白襯衫，踏入設在水手春訓基地的記者會現場時，受到熱烈的擁抱、親吻和簇擁。多達50名記者和攝影師搶著按下快門，捕捉他抵達的那一刻。

（中央社亞利桑那皮奧利亞7日綜合外電報導）44歲的鈴木一朗身手或已不復從前，但看到他回歸西雅圖水手場面之盛大，放話「想打到至少50歲」的豪氣，不由得有種時光倒回2001年，來到他初次加盟記者會的錯覺。

水手中外野手高登（Dee Gordon）甚至用誇張的語調：「一～朗！一～～朗！」歡迎他的到來。

水手球迷蜂擁到春訓基地，盼能瞥上鈴木一朗一眼，但他們撲了個空，因為鈴木一朗要等明天才會首次隨隊訓練。

鈴木一朗2012年7月被交易到紐約洋基，當年他在水手的老隊友，如今只剩4人還在陣中，但現在的水手球員都知道鈴木一朗代表什麼：他是未來的名人堂成員，也和水手多年前的黃金年代有過連結。

怎麼說呢，鈴木一朗2001年美國職棒大聯盟MLB菜鳥球季一鳴驚人時，就是水手上次進入季後賽那年。儘管現在的鈴木一朗已年高44，2013年之後也不是天天都能上場，但大家的反應就彷彿他有魔術，能重現過去榮光一樣。

鈴木一朗之前和水手分道揚鑣時，鬧得並不愉快。當時他厭倦球隊老是輸球，水手則是看他越來越不順眼，要他走人。

但去年球季結束，垂垂老矣的鈴木一朗被邁阿密馬林魚釋出，在人滿為患的自由球員市場載浮載沉，大聯盟生涯似乎就將告終之際，伸手救了他的，卻是當年不歡而散的老東家。

鈴木一朗說：「我內心深處的某個地方，想要回來，再次穿上這件球衣。」

「西雅圖一直是我的家。這裡不是（真正的）家，但對我而言卻是真的家。這裡是我這麼親近的地方，但因為我人在遠方，讓它這麼遙遠。」

「人總會把事情看成理所當然，所以能夠回來，再次來到這裡，真的更加難能可貴。」

鈴木一朗比水手其他外野手年紀大至少14歲，他開玩笑地說，就好像和年齡可以當自己小孩的球員一起打球，而球隊總教練塞維斯（Scott Servais），也只比他大6歲而已。

「我要認識一些人和面孔，我有點擔心，有些人的年齡都可以當我小孩了。」

水手隊從沒讓其他人穿上鈴木一朗的51號球衣，他引退的那天，這個背號勢必也會跟著退休。

但那一天，可能還要等等。

鈴木一朗總說想打到50歲，但他今天在記者會被問到這點時，做了一些澄清。

他被問到年齡和未來展望的問題時，說他的目標不是打到50歲那個球季：「我希望確定大家都明白，我說，我想打到50歲，是指我想打到至少50歲，希望大家明白。」

但正如他現在回到了西雅圖那樣，世間萬事，沒什麼不可能。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070308