外貿協會即將擴大招考　錄取名額7年來最多

正逢年後轉職潮，想要轉換跑道的人注意囉！外貿協會今（8）日表示，他們即將辦理今年新進人員招考，即日起開放下載簡章，筆試訂於4月29日舉行，期望招募有興趣拓展海外市場的各類專才，協助業者走向世界舞台、擦亮台灣招牌，預估今年錄取名額更增加為40名，是近7年招募人數之最。

外貿協會是經濟部結合民間工商團體所設立的公益性財團法人，成立宗旨為協助業者拓展對外貿易，業務內容包含拓展全球市場、推廣服務業貿易、提供市場研析及商情、加強數位及電商行銷、辦理台灣國際專業展、培訓國際企業人才等。