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新北燈會人氣夯　周五、周六點燈延長半小時

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/08 12:13
▲新北市旺來福來祈福燈會已吸引超過80萬賞燈人潮，為了滿足民眾賞燈樂趣，周五及周六將點燈時間由晚間10點延長到10點半。（圖／新北市民政局提供）
▲新北市旺來福來祈福燈會已吸引超過80萬賞燈人潮，為了滿足民眾賞燈樂趣，周五及周六將點燈時間由晚間10點延長到10點半。（圖／新北市民政局提供）

新北市「旺來福來祈福燈會」點燈以來人潮不斷，短短8天已吸引超過80萬人次，民政局今(8)天宣布，周五及周六將點燈時間由晚間10點延長到10點30分，讓賞燈民眾有更充裕的時間，慢慢欣賞匯聚兩岸國寶級大師製作的精緻花燈。

三重區宗教文化發展協會理事長李乾龍表示，新北燈會展現傳統燈藝的特色與文化底蘊，白天晚上都超好拍，不論國寶大師打造的｢兩岸達人祈福燈區｣、200公尺的佛手燈柱、3,000盞燈龍打造的宮燈步道、還有27公尺的巨龍，以及到了晚上荷塘月色水燈光影互 映，璀璨爭豔，都吸引大批人潮拍照。

另外，草地上50隻狗狗組成的「歡喜旺旺來」燈區，狗燈和毛寶貝真假難辨，遠遠望去，就像是真的狗狗在草地上玩耍，又不設圍欄，不只小孩和毛寶貝玩翻天，大人也瘋自拍，堪稱這次燈會最多人打卡的熱區。

還有「金犬福旺」主燈區的巨型扭蛋機，每天晚上6點到9點限量100組扭蛋，內有竹林山觀音寺籤詩及平安符，幾乎一開放就秒殺，想拿到的民眾預估下午5點前就要先排隊。

李乾龍也提醒，由於這次燈會策展的林健兒老師希望能讓民眾近距離感受傳統燈藝的美感，並未規劃隔離區，但賞燈人潮眾多，因此也要呼籲賞燈民眾發揮賞燈品質，不要有觸碰或騎坐花燈等破壞行為，讓之後賞燈民眾也有美燈可賞、美照可拍。

民政局專門委員藍品畯表示，燈會每日點燈時間為晚間6點到10點，周五及周六兩日延長至晚間10點30分，展期到3月18日止：17日晚間有｢民歌之夜｣閉幕演唱會，由王瑞瑜、于台煙、施孝榮等知名歌手同台高歌。

另外，燈會人潮眾多，每逢假日晚上6點不到，停車位即額滿，建議民眾搭乘捷運到三重站下車，或搭乘公車至捷運三重站或五谷王廟站下車前往參觀。

關鍵字新北燈會旺來福來民政局
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