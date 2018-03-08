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中央社

吳敦義談艱困選區 民進黨未必提名就當選

中央社2018/03/08 11:43
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北8日電）民主進步黨今天將公布台南市長初選民調結果。中國國民黨主席吳敦義說，艱困選區哪裡會找不到人，前台南大學校長黃秀霜、前立委高思博都有意願，民進黨未必提名就當選。

吳敦義上午出席國民黨「國民新女力、加油我挺女」記者會後受訪指出，國民黨正在準備下個階段的提名作業，包括高雄、新北和台北市，台北市是12日啟動初選機制，一切照正常狀況進行，比較有共識的12縣市已經提名。

被問到國民黨是否艱困選區找不到人選？吳敦義說，不見得，不一定難選的就找不到人。譬如台南，黃秀霜本來就有意願，哪裡會找不到人？無黨籍的前台南市警察局長陳子敬也表態競逐，高思博看起來也願意加入，不管是一階段或兩階段的民調或初選，目前正在溝通中。

民進黨高雄市長初選民調由立委陳其邁出線，台南市長初選民調今天也將公布結果。吳敦義說，民進黨未必提名即當選，台南如果是分裂狀況，國民黨就有很好機會。他表示，高雄也是如此，國民黨若提出強而有力的選手，就有機會翻轉。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜遲未宣布參選，外傳是黨中央沒給糧草。對此，吳敦義說，他不曉得韓國瑜有說這樣的話，糧草永遠不夠，國民黨現在哪能有多大力量供應糧草？

吳敦義說，韓國瑜應該是有責任在身，希望先處理議員的提名布局後，再考慮自己選不選市長，地方有很多鼓勵聲音，但黨中央不能逼他。第一工作是把國民黨布局做好，韓國瑜原本說7日宣布，可能稍微延一點時間。（編輯：林興盟）1070308

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