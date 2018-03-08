NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜光芒輪值只排4人　胡智為的大利多跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

婦聯會傳有千億勞軍捐 雷倩否認

中央社2018/03/08 11:43
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北8日電）婦聯會主任委員雷倩今天表示，外傳婦聯會有1000億元勞軍捐，但根據會務人員紀錄，勞軍捐加娛樂捐等約150億元，扣除後來蓋宿舍、勞軍，剩不到60億元，絕對沒有1000億元勞軍捐。

不當黨產處理委員會即將依促進轉型正義條例將辜家移送檢方調查，雷倩上午在婦聯會慶祝婦女節慶祝大會受訪表示，適法性很有問題，婦聯會同仁也同樣被威脅，大家兢兢業業、戰戰兢兢。

她說，政府的刀下得又快又急，婦聯會被動因應，會維護同仁權益不受損傷，並在撤銷附隨組織的戰役，用最大力量、法律資源，爭取最大權益。

談及昨天在常委會中請辭，雷倩表示，目前每天都在因應變局，常委會知道她被攻擊得體無完膚，若臨陣換降，可能要幾個月才能真正進入狀況，常委會認為現在換任何人都無法有效對抗黨產會，要求她留下來，「請大家體諒我不得已的苦衷。」

自由時報報導，黨產會官員表示，黨產會與婦聯會簽署行政契約的可能性存在。雷倩說，黨產會所說協商與以前的協商不同，在已經進入司法程序、非常不利的情況下的協商，可能要求婦聯會財產全捐，黨產會也說絕不可能像當時條件那麼好。

前婦聯會主委辜嚴倬雲昨天再以錄影方式表示，早在去年7月就推動捐出全部財產給國家的想法，只是最後沒得到支持。

雷倩表示，去年7月最後討論的結果，最後結論是所有常委一致決定，由辜嚴倬雲以公文函覆內政部，代表婦聯會與主持會議的辜嚴倬雲的想法。

雷倩說，婦聯會同仁對事情的發展，非常不忍與不捨，「事實真相只有一個」，婦聯會內部沒有170箱檔案，檔案到哪裡去了？這對婦聯會很重要，希望司法釐清，因為這些檔案是婦聯會向黨產會申請財產非不當黨產的重要證據。(編輯：趙蔚蘭)1070308

花蓮地震 緬甸台商賑災不落人後無視洛興雅苦難 翁山蘇姬遭...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan