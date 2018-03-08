性別平權 副總統盼男性為女性發聲

活動也播放主播「視網膜」街頭實測影片，隨機訪問伴侶，結果不少民眾說出「男性較像主管，看起來威嚴」、「女性較細心，適合內勤」、「家事都是女性做，因賺比較少，應付出勞務」、「騎車開車都是男性載女性，因女性不會開車」、「看到女性騎車開車都要小心」等充滿性別刻板印象的言語。

慶祝國際婦女節，並倡議性別平權、維護女性權益，衛生福利部上午舉行國際婦女節慶祝活動，以「HEFOR SHE 妳我一起」為主題，希望民眾察覺日常生活中性別觀念與態度上的不平等。

（中央社記者陳偉婷台北8日電）今天是3月8日婦女節，副總統陳建仁在慶祝活動中表示，性別平權不單是女性理想，男性也想要打造平權環境。希望男性挺身而出，為女性權益發聲並積極行動。

陳副總統致詞時表示，聯合國在2014年發起倡議活動，邀請男性挺身而出，為女性權益發聲且採取行動，改變性別不平等的狀況。平權不單是女性的議題，性別平權攸關所有性別。

性別平權也非專屬女性的理想，陳副總統說，男性也想為自己打造性別平權的環境，當男性共同參與，聲音共同呈現，可發展積極行動，才有機會創造平權世界。

陳副總統說，每個人身上都有柔軟、堅硬的特質，不應該將特質標籤化為負面的刻板印象，甚至是歧視。「要讓每一個人都能做自己，不為偏見所困」，展現自己的獨特性和真實性才能發揮能力、做出貢獻。

性別刻板印象總是隱性存在於日常生活中，陳副總統說，新的世代對性別平權應有更好的認識和實踐，會比上一輩更好。他舉例，小時候在家，總是姊姊煮飯，他幫忙洗碗；打掃都是姊姊做，男生就負責裝電燈等。生活就有刻板印象和觀念，但可能不被察覺。

陳副總統表示，政府過去幾年落實性別平權工作，除推動性別平等政策綱領，更完成3次的消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）國家報告，並向國際社會展現台灣性別平權的成果。但仍有需加強的地方，希望大家共同努力。（編輯：管中維）1070308