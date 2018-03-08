外籍移工未休假又沒加班費 雇主被起訴

（中央社記者蘇木春台中8日電）李姓婦人引進外籍移工到工廠工作，要求加班、做家務事，不只不給休假還少給薪資，不配合就拍打對方身體恐嚇，案件經移工報案後，檢方今天依違反人口販運防制法罪嫌起訴李婦。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，64歲李姓婦人是台中市太平區一家實業廠負責人，民國105年11月21日，李婦透過人力公司引進印尼籍勞工琳達（Linda），在工廠從事包裝工作。

李婦要求琳達週一至週五每日工作約11.5小時，每週六工作約8小時，每週日工作約8.5小時，其中每週六、日除在廠房從事包裝工作外，尚須洗碗、打掃，甚至必須到李婦住家做洗衣、洗車、打掃等家務。