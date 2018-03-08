重罪涉死擬不設追訴期限 彭婉如命案可續追凶

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院院會今天通過刑法修正草案，犯最重本刑為死刑、無期徒刑且發生死亡結果的重大犯罪取消追訴期限，如劉邦友血案、彭婉如命案等，凶手只要在有生之年被抓到，都須接受制裁。

前桃園縣長劉邦友血案發生在西元1996年11月21日，劉邦友當天上午7時30分，在位於縣府路的縣府官邸內遭槍擊，全案造成8死1重傷。

1996年11月30日，時任民進黨婦女部主任的彭婉如南下高雄市為隔天即將表決的民進黨「婦女參政1/4保障條款」徹夜奔走，卻在深夜搭計程車前往住宿旅館途中遇害。